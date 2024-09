MotoGP, Bagnaia vince e convince. Il ‘pelo nell’uovo’: da Aragon le partenze sono problematiche

Francesco Bagnaia ha vinto la Sprint del secondo weekend di Misano superando strada facendo Jorge Martin. Un successo pesantissimo, quello conquistato da Pecco, perché arrivato sul terreno di conquista preferito da Martinator, ovverosia la gara-dimezzata. I 3 punti recuperati nella giornata odierna pesano molto più sul piano psicologico rispetto a quello aritmetico.

Difatti l’italiano ha messo tanta pressione addosso allo spagnolo in vista del Gran Premio di domani, dove potrebbe esserci il passaggio di consegne in testa alla classifica generale. Dopotutto, il GP canonico è generalmente amico del piemontese, mentre il madrileno deve sovente difendersi. La strategia dell’iberico sarà verosimilmente sempre la stessa, cercare di partire con più brio del rivale per poi impostare il proprio ritmo.

In effetti, se c’è qualcosa in cui Martin sta riuscendo meglio di Bagnaia, soprattutto nelle ultime gare, è proprio “l’uscita dai blocchi”. I due avvii deficitarii di Aragon non sono stati un caso dovuto al fatto di dover scattare dalla parte più sporca della carreggiata. Le partenze meno incisive di Pecco si sono ripetute anche successivamente. Perché? Difficile a dirsi. Può anche essere una questione legata alla lunghezza dei rapporti scelti dall’uno e dall’altro. Di certo cominciare sempre a handicap non aiuta.

Vedremo cosa accadrà nel Gran Premio di Emilia Romagna, ovvero se Martinator brucerà nuovamente il poleman, che se vorrà vincere dovrà quindi effettuare il sorpasso in pista, proprio come avvenuto nella Sprint, dove l’italiano ha sfruttato meravigliosamente un’incertezza dello spagnolo, incuneandosi nell’unico spazio concessogli. Meno graffiante in partenza, ma indubbiamente più cinico dell’avversario. Il proverbiale “pelo nell’uovo”, quello della partenza. Perché oggi Bagnaia è stato pressoché perfetto.