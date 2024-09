MotoGP, Bagnaia precede Marquez e Martin nelle pre-qualifiche di Misano. Bene anche Morbidelli e Bastianini

Francesco Bagnaia lancia un segnale importante e chiude il venerdì di Misano davanti a tutti con il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2024, valevole come tredicesimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco si è rivelato competitivo sul passo con gomme medie per poi fare la differenza nel time-attack con un gran giro in 1’30″685.

Il campione del mondo in carica si candida dunque ad un ruolo da assoluto protagonista per il prosieguo del weekend romagnolo, dopo il disastro di Aragon in cui ha perso tanti punti preziosi nella corsa al titolo. Dominio totale della Ducati almeno sul giro secco al Misano World Circuit Marco Simoncelli, con cinque moto nelle prime cinque posizioni (e 6 tra le prime 7) ed un buon vantaggio prestazionale su KTM e Aprilia.

Alle spalle di Bagnaia si sono inseriti gli spagnoli Marc Marquez a 185 millesimi e Jorge Martin a 281 millesimi, mentre sul fronte italiano Franco Morbidelli ha firmato il quarto tempo a 0.282 davanti ad Enea Bastianini (5° a 0.382). Buon venerdì per il rookie iberico della GasGas Pedro Acosta, 6° a 0.518 con la sua KTM precedendo la Ducati GP23 di un redivivo Marco Bezzecchi (7° a 0.544). Qualificati direttamente in Q2 anche Maverick Viñales su Aprilia, Fabio Quartararo su Yamaha e Jack Miller su KTM.

Relegati in Q1 invece alcuni potenziali outsider per le posizioni di vertice come Brad Binder, Aleix Espargarò, Miguel Oliveira, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez, oltre alla wild card KTM Pol Espargarò che aveva ben figurato in mattinata.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP SAN MARINO MOTOGP 2024

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.685 22 23 296.7

2 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.870 27 27 0.185 0.185 297.5

3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.966 23 27 0.281 0.096 296.7

4 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.967 25 25 0.282 0.001 297.5

5 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.067 18 23 0.382 0.100 296.7

6 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’31.203 20 24 0.518 0.136 298.3

7 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’31.229 22 27 0.544 0.026 297.5

8 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.301 25 27 0.616 0.072 297.5

9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.313 27 30 0.628 0.012 290.3

10 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.320 25 27 0.635 0.007 296.7

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.422 18 23 0.737 0.102 297.5

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.433 16 20 0.748 0.011 294.2

13 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.434 18 19 0.749 0.001 295.8

14 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’31.724 25 25 1.039 0.290 296.7

15 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’31.735 23 24 1.050 0.011 295.0

16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’31.779 22 22 1.094 0.044 290.3

17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.886 20 24 1.201 0.107 293.4

18 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.908 21 25 1.223 0.022 294.2

19 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’31.961 21 23 1.276 0.053 295.0

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’32.208 25 25 1.523 0.247 291.8

21 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’32.227 16 20 1.542 0.019 295.0

22 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’32.388 24 24 1.703 0.161 294.2

23 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 1’33.816 19 20 3.131 1.428 291.8