MotoGP, Bagnaia batte Martin nella Sprint di Misano e si avvicina a -4 nel Mondiale!

Francesco Bagnaia completa un sabato perfetto a Misano e, dopo la devastante pole position mattutina, si impone nella Sprint del Gran Premio di Emilia-Romagna 2024, valevole come quattordicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco ha vinto un durissimo braccio di ferro con il grande rivale Jorge Martin, recuperando 3 punti preziosi in campionato sul leader della generale.

Il piemontese della Ducati Factory si è complicato la vita in partenza, perdendo un paio di posizioni e consentendo a Martinator di guadagnare 7 decimi prima di lanciarsi al suo inseguimento (dopo aver passato la KTM di Brad Binder). Bagnaia, grazie ad un ritmo forsennato, ha ripreso lo spagnolo del Team Pramac a metà gara mettendolo sotto pressione e sfruttando un suo piccolo errore in curva 13 per effettuare il sorpasso decisivo.

Negli ultimi cinque giri il campione del mondo in carica ha allungato leggermente, mettendosi al riparo da un eventuale tentativo di contrattacco ed involandosi verso un successo molto importante. Alle spalle dei due grandi protagonisti della corsa al titolo, Enea Bastianini si è inserito saldamente in terza posizione grazie ad un passo solido e competitivo che fa ben sperare anche in vista della gara lunga di domani.

Quarta piazza per Marc Marquez (rimontando dalla settima posizione in griglia), che completa il poker Ducati nella Sprint romagnola precedendo le KTM di Pedro Acosta e Brad Binder. In zona punti anche Fabio Quartararo su Yamaha e le Ducati di Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli. Con questo risultato Martin conserva la leadership del Mondiale con un margine di 4 punti su Bagnaia, 56 su Marquez e 64 su Bastianini, mentre Binder difende la quinta piazza (a -156 dalla vetta) per 8 lunghezze su Acosta.

CLASSIFICA SPRINT GP EMILIA-ROMAGNA MOTOGP 2024

1 12 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’50.237 166.1

2 9 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 19’50.522 166.1 0.285

3 7 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’51.556 165.9 1.319

4 6 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’55.623 165.4 5.386

5 5 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 19’56.817 165.2 6.580

6 4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’58.380 165.0 8.143

7 3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 19’58.642 165.0 8.405

8 2 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 19’59.202 164.9 8.965

9 1 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 19’59.508 164.8 9.271

10 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 19’59.775 164.8 9.538

11 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 20’01.779 164.5 11.542

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 20’02.286 164.5 12.049

13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 20’05.056 164.1 14.819

14 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’06.803 163.8 16.566

15 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’09.648 163.4 19.411

16 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 20’10.338 163.4 20.101

17 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 20’10.835 163.3 20.598

18 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 20’10.979 163.7 20.742

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 20’15.631 162.6 25.394

20 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 20’15.668 162.6 25.431

21 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 20’17.445 162.4 27.208