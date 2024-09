MotoGP, Bagnaia all’assalto a Misano: Martin sembra vicino, Marquez meno

Siamo nel vivo del secondo weekend di fila del Mondiale di MotoGP 2024 a Misano: il circuito Marco Simoncelli sostituisce infatti il GP del Kazakistan che è stato cancellato. Si tratta del quattordicesimo round della stagione sui venti in programma, che assume una rilevanza in quanto dopo questo fine settimana si volerà in Asia per una stagione che si presta a imprevedibilità ed eventi collaterali e indirizzeranno la classifica prima del gran finale a Valencia.

Francesco Bagnaia arriva a Misano con migliori presupposti rispetto a due settimane fa: Pecco ha dichiarato di essere finalmente a posto dal punto di vista fisico dopo la caduta di Aragon che aveva lasciato alcuni strascichi. In ogni caso la gara di Misano 1, particolare per la pioggia, gli era stata favorevole visto che nel Mondiale si è riportato a -7 da Martin. In questo fine settimana il passo è eccellente e sembra essere superiore a tutti: l’obiettivo deve essere quello di uscire dall’Emilia-Romagna in testa al Mondiale.

Jorge Martin rimane comunque il suo principale rivale: Martinator è ben più vicino a Bagnaia di quanto non lo sia Marquez, almeno da quanto possiamo raccogliere dalle indicazioni del venerdì. Le Sprint Race su questo tracciato sono state entrambe vinte dall’iberico, che ha ottenuto anche una pole lo scorso anno.

Quali possono essere altri outsider? La lotta sembra essere a due, quanto meno per la pole: Bagnaia e Martin viaggiano su degli standard praticamente irraggiungibili per tutti gli altri, compreso Marquez. Il duello per il Mondiale è pronto a infiammarsi sempre di più e questo sarà uno snodo fondamentale: saranno due pretendenti, o ci sarà qualche terzo incomodo?