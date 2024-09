MotoGP, scatta il weekend di Misano-2: Bagnaia lancia la sfida a Martin e Marc Marquez

Riparte il Mondiale d MotoGP 2024 e lo fa da dove aveva lasciato. Due settimane fa si è disputato, infatti, il Gran Premio di San Marino sul tracciato di Misano Adriatico, mentre da oggi prenderà il via il fine settimana del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, quattordicesimo appuntamento della stagione, sempre sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli.

Stesso posto ma denominazione differente. Dove eravamo rimasti? La situazione vede al comando ancora Jorge Martin ma lo spagnolo, dopo il clamoroso passo falso della gara lunga di Misano-1, si è fermato a quota 312 punti con appena 7 lunghezze su Francesco Bagnaia che, messi alle spalle i dolori di Aragon, vuole tornare in vetta alla graduatoria. Terza posizione per un arrembante Marc Marquez con 259 punti dopo la doppietta MotorLand-Misano-1, quindi è quarto un sempre presente Enea Bastianini a quota 250.

In poche parole, ci troviamo di fronte ad una situazione assolutamente in divenire. Jorge Martin sa che nel primo capitolo in terra di Romagna ha sprecato una grande chance con un errore tattico davvero imperdonabile. Pecco Bagnaia, invece, dopo i guai di Aragon vuole sfruttare il secondo appuntamento sulla pista di casa sia per puntare la vetta della classifica, sia per tenere a bada il rimontante Marc Marquez.

La giornata odierna, meteo permettendo, ci dirà molto sul prosieguo del weekend in riva al mare Adriatico. Si partirà alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere, 45 minuti per rompere il ghiaccio con il weekend di Misano-2, quindi alle ore 15.00 si inizierà a fare sul serio con le pre-qualifiche. 60 minuti di sessione che andranno a definire la top10 che in occasione delle qualifiche di domani, potrà evitare la Q1.