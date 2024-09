Motocross, Prado e Gajser si giocano il Mondiale MXGP nell’ultima tappa in Spagna

Tra sabato 28 e domenica 29 settembre la pista di Cozar ospiterà il Gran Premio di Castilla-La Mancha, ventesimo e ultimo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross 2024. Riflettori puntati in MXGP sul duello per il titolo tra Jorge Prado e Tim Gajser, separati da soli 7 punti in favore del padrone di casa spagnolo quando restano a disposizione un massimo di 60 punti tra Qualifying Race (10) e le due gare (25 ciascuna).

In realtà anche Jeffrey Herlings sarebbe ancora aritmeticamente in lizza per il Mondiale, ma l’olandese della KTM è distante 48 punti da Prado e 41 da Gajser quindi (a meno di clamorosi colpi di scena) non potrà più giocarsi il sesto sigillo iridato della carriera. Sono rimasti in due di fatto i contendenti per vincere il campionato dopo un lungo tira e molla cominciato a marzo in Argentina.

A questo punto il 23enne nativo di Lugo va considerato il favorito in vista della resa dei conti finale, potendo contare su un discreto vantaggio in classifica (bastano tre secondi posti alle spalle di Gajser per conquistare il titolo, grazie ad un maggior numero di successi a parità di punti) e sul “fattore campo” favorevole, gareggiando in Spagna davanti ai suoi tifosi.

Lo sloveno della Honda dovrà inventarsi qualcosa di speciale per ribaltare la situazione dopo il sanguinoso 17° posto di gara-1 in Cina che ha consegnato al rivale iberico la tabella rossa di leader della generale. Fondamentale già la manche di qualifica del sabato, in cui verranno assegnati punti preziosi in vista delle due gare domenicali che incoroneranno il nuovo Campione del Mondo della classe regina MXGP: