Motocross oggi in tv, GP Shanghai 2024: orari MXGP e MX2, programma, streaming

Dopo le prove libere si disputeranno direttamente le gare del Mondiale di motocross oggi, domenica 15 settembre, a causa della cancellazione delle qualifying race e dei warm-up della diciannovesima tappa della stagione 2024: in programma a Shanghai c’è il GP della Cina, sia per la MXGP che per la MX2.

Di seguito il nuovo programma con gli orari italiani completi. Si inizierà con le prove libere, alle 02.00 per la MX2 ed alle 02.45 per la MXGP, poi si disputeranno direttamente le gare, anticipate di un giorno, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 04.15 ed alle 06.10, per la MXGP start alle 05.15 ed alle 07.10.

Un tifone, infatti, è atteso nella zona di Shanghai: il programma, dunque, dovrà concludersi entro le 14.00 locali di oggi, le ore 08.00 italiane. Non sarà possibile guardare il GP della Cina in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su mxgp-tv.com e discovery+.

CALENDARIO GP CINA 2024 MOTOCROSS

Domenica 15 settembre

02.00 Motocross, GP Cina: MX2, prove libere – Nessuna copertura tv / streaming

02.45 Motocross, GP Cina: MXGP, prove libere – Nessuna copertura tv / streaming

04.15 Motocross, GP Cina: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, discovery+

05.15 Motocross, GP Cina: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, discovery+

06.10 Motocross, GP Cina: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, discovery+

07.10 Motocross, GP Cina: MXGP, gara2 – mxgp-tv.com, discovery+

PROGRAMMA GP CINA 2024 MOTOCROSS: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: mxgp-tv.com e discovery+.

Diretta Live testuale: non prevista.