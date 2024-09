Motocross, previsto un tifone in Cina: cancellate le qualifying race, gare anticipate a domani

Le previsioni meteo costringono gli organizzatori ad uno stravolgimento del programma del GP di Cina di Motocross: sia per MXGP che per MX2 vengono cancellate le qualifying race, previste domani, per lasciare spazio alle gare, inizialmente in calendario lunedì 16.

Un tifone è atteso nella zona di Shanghai, sede del Gran Premio: il programma, dunque, dovrà concludersi entro le 14.00 locali di domani, le ore 08.00 italiane, ed oltre alle cancellazioni citate in precedenza, c’è stata anche una compressione della cronotabella.

Non ci sarà la consueta ora di pausa tra gara-1 e gara-2: si inizierà con le prove libere, alle 02.00 per la MX2 ed alle 02.45 per la MXGP, poi si disputeranno direttamente le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 04.15 ed alle 06.10, per la MXGP start alle 05.15 ed alle 07.10.

CALENDARIO GP CINA 2024 MOTOCROSS

Domenica 15 settembre

02.00 Motocross, GP Cina: MX2, prove libere

02.45 Motocross, GP Cina: MXGP, prove libere

04.15 Motocross, GP Cina: MX2, gara 1

05.15 Motocross, GP Cina: MXGP, gara 1

06.10 Motocross, GP Cina: MX2, gara 2

07.10 Motocross, GP Cina: MXGP, gara 2