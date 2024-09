Moto3, Iván Ortolá in pole a Mandalika. David Alonso in seconda fila con Luca Lunetta

Iván Ortolá è stato il migliore delle qualifiche del GP d’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Moto3. Sul circuito di Mandalika, il pilota spagnolo dell’MT Helmets – MSI ha fermato i cronometri sul nuovo record della pista di 1:37.332 a precedere l’olandese Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) di 0.257 e il giapponese Taiyo Furusutato (Honda Team Asia) di 0.369.

Non brillantissimo il leader della classica generale, David Alonso. Il colombiano, in sella alla CFMOTO del Team Aspar, sarà in seconda fila, avendo siglato il quinto crono di 1:37.845, distanziato di 513 millesima dalla vetta. Vedremo se domani in gara il sudamericano riuscirà a sistemare le cose, in considerazione del gran passo sfoderato da Ortolá e da Veijer.

Vorrà essere della partita per le prime posizioni Luca Lunetta. Il pilota del SIC58 Squadra Corse era stato velocissimo nel corso delle prove libere, ma una caduta l’ha un po’ affossato in termini di fiducia sulla sua Honda. Domenica scopriremo se saprà tornare a quei livelli.

In casa italiana, va citato anche l’undicesimo posto di Stefano Nepa, sulla KTM LEVELUP – MTA (+0.878), mentre Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse) e Riccardo Rossi (KTM CIP Green Power), hanno concluso in sedicesima e di diciottesima piazza. Più indietro Matteo Bertelle, caduto ben tre volte nel corso della Q1 del time-attack.