Moto3, dolci ricordi per David Alonso a Misano. Gli italiani sapranno billare a domicilio?

Il Motomondiale si appresta a vivere un lungo soggiorno a Misano Adriatico, dove si disputeranno ben due Gran Premi. Saranno intervallati da un weekend di pausa, ma verranno arricchiti da una sessione di test collettivi. Ci sarà, insomma, molto da fare sulla Riviera romagnola dal 6 al 22 settembre.

Si comincia questo fine settimana con il GP di San Marino, tredicesimo dei venti atti stagionali. Per quanto riguarda la Moto3, si può affermare che sia l’unica delle tre categorie in cui il titolo appare già indirizzato verso un determinato pilota, ovverosia David Alonso.

D’altronde il diciottenne ispano-colombiano vanta un solido vantaggio su un terzetto di inseguitori che, a meno di sconquassi, sembrano destinati a giocarsi la platonica piazza d’onore iridata. Difatti Collin Veijer, Ivan Ortolà e Daniel Holgado pagano rispettivamente 75, 80 e 81 lunghezze al battistrada della classifica generale.

Sostanzialmente, Alonso ha tre gare di margine! Non potrebbe essere altrimenti, essendosi imposto in 7 delle 12 prove disputate sinora. Paradossalmente è però reduce da uno dei peggiori risultati del suo 2024, poiché ad Aragon non è andato oltre la quarta piazza.

Misano è un autodromo che evoca ottimi ricordi al portacolori dell’Aspar Team, poiché su questo tracciato ha già trionfato nel 2023. L’obiettivo sarà quello di ripetersi, eguagliando un’impresa in passato riuscita in Moto3 solo a Dennis Foggia.

A proposito di italiani, ad Aragon è arrivato il tanto agognato primo podio stagionale. Merito di Luca Lunetta, terzo classificato pochi giorni orsono. La speranza è che i centauri tricolore possano essere rinvigoriti dall’aria di casa, ottenendo ulteriori risultati di peso in un’annata che, nella categoria base, sinora ha regalato poche soddisfazioni all’Italia motociclistica.