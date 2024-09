Moto3, Adrian Fernandez il più rapido nelle prime pre-qualifiche di Misano. 5° Luca Lunetta

A Misano Adriatico, dove nella giornata odierna è cominciato il Gran Premio di San Marino valido per il Motomondiale, si è completata la prima sessione di pre-qualifiche della Moto3. Il miglior tempo è stato fatto segnare da Adrian Fernandez, che sulla sua Honda del Team Leopard Racing ha fermato il cronometro il 1’40”909.

Il ventenne spagnolo ha preceduto di 76 millesimi il connazionale Josè Antonio Rueda (KTM Red Bull Ajo), fresco vincitore del GP d’Aragona e il solo altro centauro ad abbattere il muro dell’1’41”. Terza piazza per il leader del Mondiale David Alonso (CFMOTO, Aspar Team), staccato di poco meno di due decimi dal battistrada (1’41”096).

L’ispano-colombiano ha dunque fatto meglio di tutti gli inseguitori diretti nella classifica iridata. Fra di essi, chi ha fatto meglio è stato Ivan Ortolà (KTM MT Helemts – MSi), attestatosi al sesto posto. Il ventenne valenciano è stato preceduto anche da Angel Piqueras (Honda Team Leopard, 1’41”113) e da Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse, 1’41”198).

Quest’ultimo è stato il migliore degli italiani. A proposito di centauri tricolore, 7° tempo per Matteo Bertelle (Honda Kopron Rivacold Snipers, 1’41”262), 10° per Filippo Farioli (Honda SIC 58 Squadra Corse, 1’41”476), 12° per Stefano Nepa (KTM Levelup – Mta, 1’41”514) e 17° per Riccardo Rossi (KTM Cip Green Power, 1’41”758).

Per quanto riguarda gli altri contendenti al titolo, o presunti tali, lo spagnolo Daniel Holgado (GASGAS Red Bull Tech3) e l’olandese Collin Vejer (Husqvarna Liqui Moly) si sono attestati rispettivamente in ottava e nona piazza, a poco più di 4 decimi da Fernandez.

Domani mattina, alle ore 8.40, prenderà il via la seconda sessione di pre-qualifica. La classifica combinata tra quel turno e quello appena concluso determinerà i quattordici uomini che avranno diritto a partecipare direttamente al Q2.