Moto2, Celestino Vietti trionfa a Misano dopo una gara pazzesca. 3° Tony Arbolino

Emozioni incredibili a Misano Adriatico. All’ultima curva, infatti, Celestino Vietti ha vinto il GP dell’Emilia Romagna, appuntamento numero quattordici del Motomondiale 2024 di Moto2 in scena questo fine settimana al circuito intitolato alla memoria di Marco Simoncelli. Una gara incredibile quella andata in scena sulla pista romagnola, con il pilota della Red Bull KTM Ajo che ha beffato Aron Canet e Tony Arbolino, lanciati verso il trionfo salvo vedersi superati proprio nelle ultime battute.

Era dal 2021 che due piloti italiani non salivano sul podio contemporaneamente in una gara della classe intermedia. Un’impresa toccante, decisa negli istanti finali. Alla partenza è stato Arbolino (ELF MARC VDS) il più veloce, tanto da rimanere aggrappato alla testa della classifica fino ai -5 giri dall’arrivo, quando, a causa di un errore, ha subito il sorpasso di Vietti e Canet (Fantic Racing).

Tony però non è scomposto, rimanendo ancorato alla bagarre, e si è ripreso la leadership della gara sorpassando i diretti avversari ed arrivando all’ultimo giro con il vantaggio risicatissimo di 118 millesimi. Purtroppo però, con la tensione alle stelle, ha commesso di nuovo una sbavatura al Carro, Canet lo ha passato, lanciandosi verso la vittoria, non facendo però i conti con Vietti, che, al fotofinish, ha beffato lo spagnolo, arrivando al traguardo davanti a tutti.

Una gioia indescrivibile per Celestino, una grande delusione per Tony, da oggi però ufficialmente tornato in grande spolvero. Non banale neanche quanto successo nella corsa per il titolo piloti, con Sergio Garcia (MT Helmets) che è caduto dopo appena cinque giri, consentendo così ad Ai Ogura (MT Helmets), quarto, di scappare sul +22 rispetto allo spagnolo, ormai in crisi profonda.