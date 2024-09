Moto2, Aron Canet vince in solitaria a Mandalika. 2° Ogura e titolo in vista, 8° Arbolino

La domenica del Grand Chelem per Aron Canet in Moto2. Nel GP d’Indonesia, 15° appuntamento del Mondiale 2024, lo spagnolo ha impresso a fuoco il proprio nome a Mandalika, vincendo in solita questa gara, svettando dal primo all’ultimo giro, dopo aver ottenuto la pole-position e il giro più veloce di questo GP. Una domenica da urlo per l’iberico, in sella alla Kalex Fantic GP, che ha così conquistato la seconda affermazione in carriera in questa categoria e il 22° podio.

Canet, dunque, si è imposto con 6.218 di margine sul giapponese Ai Ogura (MT Helmets – MSI) e 7.613 sull’altro spagnolo Alonso Lopez (Beta Tools Speed Up). Una top-5 completata dall’iberico Fermin Aldeguer (Beta Tools Speed Up), distanziato di 7.797 e dal sudafricano Darryn Binder (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) a 8.097 dal vincitore.

Con questo risultato Ogura (17° podio in Moto2) ha rafforzato ulteriormente la vetta nella classifica iridata, visto il ritiro del suo più immediato inseguitore, lo spagnolo Sergio Garcia. Il nipponico, infatti, comanda con 42 lunghezze di margine sul compagno di squadra.

In casa Italia, il migliore è stato Tony Arbolino. Il pilota lombardo del Team Marc VDS si è dovuto accontentare dell’ottavo posto, non avendo il passo per ambire alle posizioni nobili. Un distacco di 10.394 dal vincitore per lui. Fuori dalla top-10, Celestino Vietti. Il pilota italiano del Red Bull KTM Ajo ha avuto tanti problemi nel corso del week end e in gara ha confermato le proprie criticità, chiudendo in 13ª posizione e molto distante da quello che aveva fatto vedere a Misano.