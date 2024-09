Moto2, Aron Canet in pole a Mandalika. Ogura in prima fila, 7° Arbolino

Lo spagnolo Aron Canet si è confermato grande interprete del time-attack. Le qualifiche del GP d’Indonesia, quindicesimo round del Mondiale 2024 di Moto2, hanno sorriso all’iberico che ha messo a referto la quinta p.1 stagionale. 1:33.434 è stato il tempo siglato dall’alfiere del Fantic Racing a precedere di 0.069 il britannico Jake Dixon (CFMOTO Inde Aspar Team) e di 0.070 il leader della classifica mondiale, Ai Ogura (MT Helmets – MSI).

Si preannuncia una gara molto tirata domani, con il giapponese che cercherà di allungare in classifica generale, sfruttando i problemi del suo rivale diretto in campionato, nonché compagno di squadra Sergio Garcia. L’iberico non è andato oltre il 15° tempo a 0.479 dalla vetta.

Qualifiche, da dire, estremamente equilibrata con una top-10 in quattro decimi. Settimo il migliore della pattuglia italiana Tony Arbolino. Il pilota del Team Marc VDS ha impressionato nella percorrenza di t-1 e di t-2, ma rispetto a Canet ha pagato moltissimo nel t-4, non andando oltre il crono di 1:33.696 (+0.262).

Tante difficoltà per Celestino Vietti. Il trionfatore di Misano non è riuscito a mettere insieme un giro buono per problemi tecnici con la Kalex Red Bull KTM Ajo. Per questo, il nostro portacolori sarà 18° in griglia domani.