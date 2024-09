Moto2: Arbolino conquista la prima fila nelle qualifiche del GP dell’Emilia Romagna. Bene Vietti

Bellissima italiana a Misano Adriatico. In occasione delle qualifiche valide per il GP dell’Emilia Romagna, appuntamento numero quattordici del Motomondiale 2024 di MotoGP, Tony Arbolino e Celestino Vietti hanno conquistato rispettivamente un posto in prima e in seconda fila, battagliando a viso aperto con il gruppo di testa, raccolto in appena trentasette millesimi.

Due prestazioni da outstanding per i nostri ragazzi, costretti a cedere il passo solo ad altre due prove altrettanto sbalorditive. Dal nulla infatti la pole è andata Ad Aron Canet. Lo spagnolo della Fantic Racing (arrivato alla quarta pole stagionale) ha segnato un tempo di 1:34.935, strappando il primato proprio al fotofinish beffando un eccezionale Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), secondo a soli +0.004. In scia poi Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team), pronto a partire dalla terza piazzola considerato il gap di +0.010 rimediato in pista.

Applausi a scena aperta anche per Celestino Vietti, quarto a +0.037 dopo non essere riuscito a migliorarsi nell’ultimo giro lanciato. Il centauro della Red Bull KTM Ajo precede Jake Dixon (CFMOTO Aspar Team), quinto a +0.295 davanti a Fermin Aldeguer (SpeedUP Racing), sesto a +0.344, oltre che all’attuale leader del Mondiale Ai Ogura (MT Helmets – MSI), settimo a +0.344, ed a Zonta VD Goorberrgh (RW Racing GP).

Terza fila inoltre per Dennis Foggia (Italtrans Racing), terzo azzurro piazzatosi in top 10 regolando Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team), decimo a +0.475, e Senna Agius (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), undicesimo a +0.492. Sarà poi una gara di rincorsa quello di Sergio Garcia (MT Helmets-MSI), tredicesimo a +0.508.

La gara si disputerà domani, domenica 22 settembre, a partire dalle 11:15.