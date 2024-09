Moto2, il secondo capitolo di Misano proverà a rendere più chiara una corsa a 6 per il titolo

Riparte il Motomondiale dopo un weekend di riposo e ci prepariamo per vivere un intensissimo Gran Premio dell’Emilia-Romagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2024. La categoria che, solitamente, si presenta all’ultima parte del proprio calendario con un pilota in fuga o, al massimo, un duello chiaro, in questa occasione ci sta regalando uno scenario assolutamente incredibile.

Per quale motivo? I primi 6 della graduatoria generale sono racchiusi in appena 53 punti! Ai Ogura, dopo la vittoria di Misano-1 vola al comando con 175 punti contro i 166 di un Sergio Garcia sempre più in difficoltà. Terzo Joe Roberts con 133 a pari merito con Alonso Lopez, quinto Jake Dixon con 130, quindi Fermin Aldeguer si trova al sesto posto con 122.

In poche parole, sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, ci attende un capitolo di estrema importanza per l’intero campionato. La classe mediana non ha un padrone e cerca di capire come potrebbe dipanarsi la situazione in classifica generale. Il trend sembra tutto nella direzione di Ai Ogura, splendido a Misano-1, ma alle sue spalle la pattuglia di inseguitori non mollerà fino alla fine.

E gli italiani…? Dopo diverse settimane di anonimato, con i nostri piloti ai margini della lotta, quasi come semplici spettatori, ora le cose sembrano cambiate. Tony Arbolino, dopotutto, è reduce da due podi consecutivi. Secondo ad Aragon e terzo nella prima gara in terra di Romagna, mentre Celestino Vietti dopo la vittoria al Red Bull Ring ha fatto vedere di poter essere di nuovo della partita, al netto della caduta di Misano-1.