Moto, Jorge Martin: “Una pole-position fantastica, non mi aspettavo questo tempo”

Un super Jorge Martin è andato a prendersi la pole-position del GP d’Indonesia, 15° appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Mandalika, il leader della classifica iridata ha fatto una differenza importante rispetto a tutti gli altri, siglando il super crono di 1:29.008 a precedere di 0.535 Marco Bezzecchi (Ducati VR46) e di 0.583 la GasGas dello spagnolo Pedro Acosta.

Quarto, in seconda fila, Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) a 0.657, immediatamente davanti a Enea Bastianini (Ducati ufficiale) a 0.704. Non ha ottenuto tempi Marc Marquez, caduto due volte nella Q2 e quindi 12°.

Per lo spagnolo è la 19ª p.1 in top-class, eguagliando dei miti della massima cilindrata come Wayne Gardner e Barry Sheene: “Sono orgoglioso di aver ottenuto questo risultato e di essere paragonato a chi ha fatto la storia della categoria, penso di aver fatto commuovere mio padre“, ha dichiarato a caldo l’iberico.

“Mi trovo molto bene su questa pista e non pensavo di poter scendere così tanto in termini di tempo. Ieri scherzavo con il team e dicevo che avrei fatto 1:29.1, ma oggettivamente questo risultato è fantastico. Per la Sprint credo che l’avversario sarà Bastianini, ma sono sicuro che anche Bagnaia si metterà a posto“, ha aggiunto Martin.

Alle 09.00 italiane prenderà il via la gara del sabato e si prospetta molto interessante. Lo spagnolo della Ducati Pramac cercherà di andare in fuga, imponendo il suo ritmo, vedremo se gli altri riusciranno a ostacolarlo.