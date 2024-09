Mondiali ciclismo 2024, Filippo Ganna: “Dispiaciuto per l’oro perso, ma sono stato sconfitto da un fuoriclasse”

Seconda medaglia d’argento in due anni ai Mondiali, bis al secondo posto dopo la piazza d’onore conquistata alle Olimpiadi di Parigi 2024: Filippo Ganna è sempre sul podio nelle cronometro che contano e questo deve rendere fiero il piemontese ed anche i suoi tifosi.

Nella prova contro il tempo iridata in Svizzera il fenomeno della Ineos Grenadiers, nonostante i dubbi della vigilia, ha fatto sognare il pubblico tricolore, arrendendosi solo ad un Remco Evenepoel mostruoso e chiudendo a sette secondi dal belga, un’inerzia dopo 46.1 chilometri.

C’è però gioia nelle sue parole dopo il traguardo: “Sono dispiaciuto di aver perso l’oro per soli sette secondi, c’è da dire che sono stato sconfitto non da un outsider, ma da un fuoriclasse come Remco. Sono venuto a questo Mondiale per rimettermi in gioco e credo di aver onorato al meglio la maglia”.

Un commento sul podio condiviso con Edoardo Affini, medaglia di bronzo oggi: “Sono molto contento per Edoardo: è dal Mondiale di Firenze del 2013 che corriamo insieme e finalmente siamo entrambi sullo stesso podio”.