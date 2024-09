Marc Marquez risponde alle accuse di Valentino Rossi: “Ho di meglio da fare che badare a un pilota ritirato”

Saranno sempre storie tese. Il Circus della MotoGP si è ritrovato nuovamente a Misano per la disputa del secondo appuntamento consecutivo del Mondiale sul circuito Marco Simoncelli. Oggi giornata di prove libere e di pre-qualifiche e un pensiero è andato anche al povero Luca Salvadori, pilota e youtuber che il paddock del Motomondiale conosceva molto bene, scomparso alcuni giorni fa per un grave incidente in Germania.

Un clima particolare e con tensione, non sono per la notizia triste citata. Il riferimento è alle dichiarazioni di Valentino Rossi in un’intervista al podcast di Andrea Migno “Mig Babol”. Il Dottore è tornato sui contrasti passati con Marc Marquez, raccontando alcuni aneddoti di quel 2015 e arrivando a definire lo spagnolo come “Il pilota più sporco di sempre, non ho mai visto nulla di paragonabile a quanto accaduto a Sepang”

Marquez ha preferito prendere le distanze, non volendo entrare in questa vecchia diatriba: “Ho ascoltato e visto l’intervista di Rossi con Migno ma in questo momento ho cose migliori da fare rispetto al perdere tempo con le dichiarazioni di un pilota. Oltretutto un pilota ritirato, quindi mi interessa ancora meno entrare in questi giochi“, ha dichiarato l’iberico.

“Cosa voleva ottenere? Chiedetelo a lui, sicuramente sarà qui questo fine settimana. Non credo sia un gioco psicologico anche perché non otterrebbe nulla, come nel 2016 o nel 2017. Però ripeto, non mi interessa intraprendere guerre che non mi regalano nulla“, ha aggiunto Marc.