Luna Rossa vince la America’s Cup Youth! Gradoni e compagni in estasi, American Magic surclassata

Luna Rossa ha vinto la Youth America’s Cup, la versione giovanile della competizione sportiva più antica al mondo: la prima edizione della kermesse riservata agli under 25 è stata conquistata dal sodalizio italiano, che ha tramortito American Magic nel Match Race secco andato in scena nelle acque di Barcellona con un vento che soffiava a 16-18 nodi. Team Prada Pirelli si è imposto di forza contro la compagine statunitense, dimostrando una nitida superiorità tecnica in condizioni meteo complesse contro un avversario annichilito fin dalle prime battute di un testa a testa che non c’è mai stato.

I ragazzi dello skipper Max Sirena hanno messo le mani su un trofeo di enorme prestigio e importanza, che fa ben sperare in vista del prossimo futuro della vela tricolore. Il quartetto del Bel Paese è stato impeccabile a bordo degli AC40, la versione in miniatura degli AC75, ovvero gli scafi che vengono utilizzati nella America’s Cup: alle ore 14.00 Luna Rossa e INEOS Britannia inizieranno la finale della Louis Vuitton Cup, che determinerà chi potrà sfidare Team New Zealand per la conquista della Vecchia Brocca. L’auspicio è che James Spithill e compagni riescano a emulare i colleghi più giovani.

Festa totale per i timonieri Marco Gradoni (un autentico predestinato, già tre volte Campione del Mondo tra gli Optimist) e Gianluigi Ugolini (formidabile sulle barche con i foil), supportati dai trimmer Rocco Alekos Falcone e Federico Colaninno. La regata odierna è stata indirizzata fin dalle prime battute: American Magic entra prima di 2’10” nel cancello di pre-partenza ed incappa in una penalità. Luna Rossa è veloce dietro agli avversari, ingaggia sottovento, è alla pari con i rivali sulla linea virtuale di partenza e si trova all’interno.

Gli americani scontano la penalità, Luna Rossa si trova in testa con 60 metri di vantaggio, copre gli statunitensi con una bella virata e inizia a incrementare il margine: 120 metri, poi è perfetta in approccio alla boa che chiude il primo dei sei lati di gara, mentre American Magic è costretta a una virata supplementare e transita dopo 22”, commettendo un errore importante e spanciando. Luna Rossa insiste nella propria azione, vola in poppa, tocca i 42 nodi di velocità e passa con 32” di margine. A quel punto Gradoni e compagni sono in totale controllo, amministrano la situazione e trionfano con 36” di vantaggio.