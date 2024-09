Luna Rossa-Ineos, gli orari esatti delle prime due regate e dove vederle in tv: ci sarà una lunga pausa

Giovedì 26 settembre inizierà il duello tra Luna Rossa ed INEOS Britannia, che si contenderanno la Louis Vuitton Cup 2024 di vela: a Barcellona, in Spagna, inizierà la finale che si svolgerà al meglio delle 13 regate. Chi ne vincerà 7 porterà a casa il trofeo.

Nella giornata inaugurale della serie che mette in palio il trofeo riservato agli sfidanti di New Zealand, si disputeranno le prime due regate: si inizierà alle ore 14.15 con la prima sfida dell’ultimo atto, con un tempo massimo di 45′, mentre la seconda partirà alle ore 15.49.

La diretta tv della finale di Louis Vuitton Cup 2024 di vela è in programma su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup ed Italia 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity ed il canale YouTube America’s Cup, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO FINALE LOUIS VUITTON CUP 2024 DI VELA

Giovedì 26 settembre – Barcellona (Spagna)

14.15 Regata 1 Luna Rossa – INEOS Britannia

15.49 Regata 2 Luna Rossa – INEOS Britannia

PROGRAMMA FINALE LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, YouTube America’s Cup.

Diretta Live testuale: OA Sport.