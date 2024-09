Calendario finale Louis Vuitton Cup e America’s Cup 2024: tutte le date e i possibili recuperi

Luna Rossa ed INEOS Britannia si affronteranno nella finale della Louis Vuitton Cup 2024 di vela, in corso a Barcellona, in Spagna, e la vincente contenderà ad Emirates Team New Zealand l’America’s Cup: i neozelandesi sono i detentori e sono ammessi di diritto alla difesa del titolo.

L’ultimo atto del torneo degli sfidanti si svolgerà da giovedì 26 settembre a lunedì 7 ottobre, mentre il duello che opporrà il Defender al Challenger andrà in scena da sabato 12 a domenica 27 ottobre: entrambe le sfide si disputeranno al meglio delle 13 regate, ovvero il successo andrà alla prima imbarcazione che ne vincerà 7.

Per entrambe le competizioni la diretta tv è in programma su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup ed Italia 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity e sul canale YouTube America’s Cup, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO FINALE LOUIS VUITTON CUP

Luna Rossa – Ineos Britannia (al meglio delle 13 regate)

Giovedì 26 settembre, dalle ore 14.00: regata 1, a seguire regata 2

Venerdì 27 settembre: giorno di riserva

Sabato 28 settembre, dalle ore 14.00: regata 3, a seguire regata 4

Domenica 29 settembre, dalle ore 14.00: regata 5, a seguire regata 6

Lunedì 30 settembre: giorno di riserva

Martedì 1° ottobre, dalle ore 14.00: regata 7, a seguire eventuale regata 8

Mercoledì 2 ottobre, dalle ore 14.00: eventuale regata 9, a seguire eventuale regata 10

Giovedì 3 ottobre: giorno di riserva

Venerdì 4 ottobre, dalle ore 14.00: eventuale regata 11, a seguire eventuale regata 12

Sabato 5 ottobre, dalle ore 14.00: eventuale regata 13

Domenica 6 ottobre: giorno di riserva

Lunedì 7 ottobre: giorno di riserva

CALENDARIO AMERICA’S CUP

Emirates Team New Zealand – vincitrice Louis Vuitton Cup (al meglio delle 13 regate)

Sabato 12 ottobre, dalle ore 14.00: regata 1, a seguire regata 2

Domenica 13 ottobre, dalle ore 14.00: regata 3, a seguire regata 4

Lunedì 14 ottobre: giorno di riserva

Martedì 15 ottobre: giorno di riserva

Mercoledì 16 ottobre, dalle ore 14.00: regata 5, a seguire regata 6

Giovedì 17 ottobre: giorno di riserva

Venerdì 18 ottobre, dalle ore 14.00: regata 7, a seguire eventuale regata 8

Sabato 19 ottobre, dalle ore 14.00: eventuale regata 9, a seguire eventuale regata 10

Domenica 20 ottobre, dalle ore 14.00: eventuale regata 11, a seguire eventuale regata 12

Lunedì 21 ottobre, dalle ore 14.00: eventuale regata 13

Martedì 22 ottobre: giorno di riserva

Mercoledì 23 ottobre: giorno di riserva

Giovedì 24 ottobre: giorno di riserva

Venerdì 25 ottobre: giorno di riserva

Sabato 26 ottobre: giorno di riserva

Domenica 27 ottobre: giorno di riserva

PROGRAMMA FINALE LOUIS VUITTON CUP ED AMERICA’S CUP: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, YouTube America’s Cup.

Diretta Live testuale: OA Sport.