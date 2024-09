Luna Rossa e American Magic: velocità molto simili. La barca italiana la spunta in poppa

La penultima giornata di round robin della Louis Vuitton Cup 2024 si è aperta con una bella vittoria di Luna Rossa su American Magic al termine di un match race estremamente intenso e spettacolare. A Barcellona, in condizioni di buon vento (13 nodi in partenza) con onda più pronunciata rispetto ai giorni scorsi, il team italiano dello skipper Max Sirena ha confermato la sua imbattibilità contro gli altri Challenger portandosi ad un passo dalla certezza aritmetica del primo posto.

Sesta vittoria consecutiva (escludendo il doppio confronto con il Defender Emirates Team New Zealand) per James Spithill e compagni, che hanno avuto la meglio sugli statunitensi di American Magic dopo una lunga serie di incroci e scambi di posizione facendo la differenza con la fluidità nelle manovre e con una seconda poppa micidiale in cui sono riusciti a prendere una ventina di secondi di vantaggio.

Un divario decisivo per poter controllare meglio la regata e per arrivare al traguardo con un margine di 22″ su Patriot. Luna Rossa ha toccato una velocità massima di 44.4 nodi rispetto ai 44.0 di American Magic, mentre l’equilibro regna sovrano per quanto riguarda la velocità media (34.5 per l’Italia, 34.4 per gli americani) complessiva, anche se l’AC75 italiano vanta un piccolo vantaggio in poppa (37.4 nodi contro 37.2).