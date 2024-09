Luciano Spalletti esalta l’Italia: “Squadra ‘maturissima’. Si trovano a occhi chiusi”

L’Italia ha sconfitto Israele per 2-1 e ha conquistato la seconda vittoria nella fase a gironi della Nations League 2024-2025, confermandosi così in testa alla classifica generale con sei punti e tre lunghezze di vantaggio nei confronti di Belgio e Israele. Dopo il successo ottenuto tre giorni fa contro la Francia a Parigi per 3-1, gli azzurri hanno saputo imporsi in una partita rognosa andata in scena sul campo neutro di Budapest e proseguono il percorso di rinascita dopo i fallimentari Europei.

Luciano Spalletti ha analizzato la prestazione ai microfoni della Rai: “L’Italia ha fatto il suo in maniera splendida. Tutte le insidie di cui avevamo parlato si sono viste nel primo tempo, loro si abbassano molto, magari per un po’ di stanchezza tu non sei così lucido nel fare le scelte giuste e non sei così pulito nell’andare a fare quelle imbucate perché c’è più traffico a metà campo e diventa più difficile trovare spazio e imbucare quelle palle“.

Il CT ha poi proseguito: “Il fatto che siano stati in ordine senza mai lasciarsi andare troppo a volere aiutare in avanti e sapere aspettare il momento giusto è stato fondamentale: squadra maturissima, non matura. Anche stasera da un punto di vista tattico sono stati bravi a sapere riconoscere le posizioni, sanno benissimo cosa fare, si trovano a occhi chiusi a volte e nel secondo tempo si è visto questo fraseggio e possesso palla“.