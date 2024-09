Louis Vuitton Cup, le formazioni di Luna Rossa e American Magic per le regate decisive

Tutto pronto a Barcellona per la giornata decisiva della serie tra Luna Rossa e American Magic, valevole come semifinale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. La situazione vede il team Prada Pirelli avanti 4-3, quindi ad un solo punto dal passaggio del turno.

Ricordiamo che la vincente di questo confronto raggiungerà Ineos Britannia (5-2 contro gli svizzeri di Alinghi) nella finale della Challenger Selection Series. Dopo essersi portato sul 4-0 grazie ad una serie di ottimi match race, il sodalizio italiano è poi incappato in tre sconfitte consecutive che hanno riaperto totalmente la semifinale, mettendo Patriot nelle condizioni di credere in una rimonta pazzesca.

Il programma odierno (a partire dalle ore 14.00) prevede un massimo di due regate, ovvero gara-8 ed un eventuale spareggio in caso di 4-4. Max Sirena, skipper e team director di Luna Rossa, ha fatto le sue scelte per l’equipaggio di oggi: Francesco Bruni e James Spithill al timone, Umberto Molineris e Andrea Tesei nel ruolo di trimmer, mentre i ciclisti saranno Bruno Rosetti, Enrico Voltolini, Emanuele Liuzzi e Cesare Gabbia (gli ultimi due al momento verrebbero sostituiti in gara-9 da Luca Kirwan e Paolo Simion).

Nessuna novità di rilievo anche per American Magic, che deve fare ancora i conti con l’assenza di Paul Goodison. Lo skipper Terry Hutchinson punterà dunque sul tandem di timonieri formato da Tom Slingsby e Lucas Calabrese, sui trimmer Michael Menninger e Andrew Campbell, e sui cyclors Ethan Seder, Colton Hall, Chris Shirley (che lascerebbe il posto a Madison Molitor nell’eventuale spareggio) e James Wright.

EQUIPAGGI LOUIS VUITTON CUP OGGI

AMERICAN MAGIC vs LUNA ROSSA (GARA-8)

AMERICAN MAGIC

Timonieri: Tom Slingsby, Lucas Calabrese.

Trimmer: Michael Menninger, Andrew Campbell.

Cyclors: Ethan Seder, Colton Hall, Chris Shirley, James Wright.

LUNA ROSSA

Timonieri: Francesco Bruni, James Spithill.

Trimmer: Umberto Molineris, Andrea Tesei.

Cyclors: Bruno Rosetti, Enrico Voltolini, Emanuele Liuzzi, Cesare Gabbia.

LUNA ROSSA vs AMERICAN MAGIC (EV. GARA-9)

LUNA ROSSA

Timonieri: Francesco Bruni, James Spithill.

Trimmer: Umberto Molineris, Andrea Tesei.

Cyclors: Bruno Rosetti, Enrico Voltolini, Luca Kirwan, Paolo Simion.

AMERICAN MAGIC

Timonieri: Tom Slingsby, Lucas Calabrese.

Trimmer: Michael Menninger, Andrew Campbell.

Cyclors: Ethan Seder, Colton Hall, Madison Molitor, James Wright.