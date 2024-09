Louis Vuitton Cup 2024 oggi in tv: programma 9 settembre, orari e streaming. L’ordine delle sfide di Luna Rossa

Quest’oggi è prevista l’ultima giornata di round robin della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. In programma tre regate (non disputate ieri a causa del maltempo, con un forte temporale prima ed il poco vento poi) che stabiliranno la classifica definitiva del girone e di conseguenza la prima squadra eliminata dalla Challenger Selection Series.

Luna Rossa punta al successo contro Alinghi per blindare il primo posto dal tentativo di rimonta di Ineos Britannia, che affronterà Orient Express in un match race decisivo soprattutto per i transalpini. La Francia è infatti spalle al muro, con l’obbligo di battere Ben Ainslie e compagni per regalarsi una possibilità di giocarsi la qualificazione in semifinale allo spareggio con la Svizzera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dell’ultima giornata di round robin della Louis Vuitton Cup. Tutte le sfide verranno trasmesse in diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205); la regata di Luna Rossa sarà visibile in diretta tv anche su Italia 1; prevista la diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LOUIS VUITTON CUP OGGI

Lunedì 9 settembre

Ore 14.00 Orient Express vs INEOS Britannia – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’ Cup

A seguire (ore 14.45 circa) Luna Rossa vs Alinghi – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’ Cup

A seguire (ore 15.20 circa) Team New Zealand vs American Magic – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’ Cup

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Italia 1 solo per la regata di Luna Rossa, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.