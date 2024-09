LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA: Luna Rossa attende Alinghi, ma meteo ancora incerto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuta alla DIRETTA LIVE della Louis Vuitton Cup, il torneo che designerà chi saranno gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Si torna in acqua a Barcellona per l’ultima giornata del round robin, fondamentale per definire la classifica generale e le quattro squadre qualificate alle semifinali della manifestazione. Sono previste tre regate, rinviate da ieri a causa del temporale e del vento leggero che hanno caratterizzato il pomeriggio in terra catalana.

Luna Rossa affronterà Alinghi nella seconda regata a partire dalle ore 14.00 (dunque attorno alle ore 14.45 se non ci sarano rinvii), con un solo obiettivo: tornare alla vittoria dopo la sconfitta rimediata sabato pomeriggio contro American Magic. Gli uomini dello skipper Max Sirena se la dovranno vedere contro gli svizzeri: una vittoria garantirebbe il primo posto in classifica e dunque il vantaggio di scegliere l’avversario in semifinale, in caso di sconfitta bisognerà sperare in un precedente sconfitta di INEOS Britannia contro Orient Express (prima regata dalle ore 14.00) per evitare lo spareggio per il primato.

D’altronde i francesi sono obbligati a battere i britannici per agganciare Alinghi al quarto posto e poi devono sperare che gli elvetici perdano con Luna Rossa in modo da poter spareggiare per l’ultimo biglietto per le semifinali. Il programma sarà chiuso dal confronto tra Team New Zealand e American Magic, che non mette in palio punti. Bisogna però prestare la massima attenzione al meteo perché si parla di un vento tra 5 e 8 nodi: c’è il rischio di nuovi rinvii?

Si inizia alle ore 14.00.