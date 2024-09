Louis Vuitton Cup 2024 oggi in tv: programma 5 settembre, orari e streaming. Luna Rossa sfida i francesi

Luna Rossa è in testa alla classifica del round robin della Louis Vuitton Cup 2024 di vela, in corso a Barcellona, in Spagna: oggi, giovedì 5 settembre, dalle ore 14.00 sono in programma cinque regate, delle quali tre valide per la classifica (quelle contro New Zealand non contano per la graduatoria).

Luna Rossa scenderà in acqua in una sola occasione quest’oggi, nella seconda regata in programma, e sfiderà i francesi di Orient Express. Le altre due regate valide per la classifica vedranno American Magic affrontare dapprima INEOS Britannia e poi Alinghi. New Zealand, infine, se la vedrà con Ineos Britannia ed Orient Express.

La diretta tv di tutte le regate è in programma su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup e Canale 20, con le regate di Luna Rossa previste anche su Italia 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, YouTube America’s Cup, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO LOUIS VUITTON CUP

Giovedì 5 settembre

Dalle ore 14.00

American Magic-INEOS Britannia

A seguire

Luna Rossa-Orient Express

A seguire

INEOS Britannia-Team New Zealand

A seguire

Alinghi-American Magic

A seguire

Orient Express-Team New Zealand

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: tutte le regate su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup e Canale 20, regate di Luna Rossa su Italia 1.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, YouTube America’s Cup.

Diretta Live testuale: OA Sport.