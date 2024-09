Perché Luna Rossa oggi non gareggia: gli orari dei prossimi giorni, caos calendario

Luna Rossa avrebbe dovuto gareggiare nella giornata odierna: il programma prevedeva l’incrocio con Orient Express nell’ambito del roun robin della Louis Vuitton Cup, il torneo che designerà gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano, però, non scenderà nelle acque di Barcellona per fronteggiare i francesi perché il maltempo ha costretto gli organizzatori a cancellare le quattro regate previste per la giornata odierna.

Pioggia e fulmini stanno caratterizzando la mattinata in terra catalana e proseguiranno anche nel pomeriggio, dunque si è rivelato impossibile conservare la programmazione originaria. I confronti sono stati rinviati a domani (giovedì 5 settembre): gli appuntamenti sono semplicemente slittati di 24 ore, sfruttando il designato giorno di recupero con la speranza che il meteo riservi una tregua e permette il regolare svolgimento dei match race.

Giovedì 5 settembre assisteremo a: American Magic-INEOS Britannia, Luna Rossa-Orient Express, Alinghi-American Magic, INEOS Britannia-Team New Zealand. Emerge comunque un po’ di caos nel calendario per la parte conclusiva del round robin che designerà le quattro qualificate alle semifinali della Louis Vuitton (la prima classificata avrà il vantaggio di decidere la propria avversaria).

Sabato 7 settembre sono previste quattro regate: American Magic-Luna Rossa, INEOS Britannia-Alinghi, Orient Express-Team New Zealand, Luna Rossa-INEOS Britannia. Cinque prove, invece, per domenica 8 settembre: American Magic-Orient Express, Team New Zealand-Alinghi, Orient Express-INEOS Britannia, Luna Rossa-Alinghi, Team New Zealand-American Magic.

CALENDARIO LOUIS VUITTON CUP

Giovedì 5 settembre

Ore 14.00 American Magic vs INEOS Britannia – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire Luna Rossa vs Orient Express – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire Alinghi vs American Magic – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire INEOS Britannia vs Team New Zealand – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

Sabato 7 settembre

Ore 14.00 American Magic vs Luna Rossa

A seguire INEOS Britannia vs Alinghi

A seguire Orient Express vs Team New Zealand

A seguire Luna Rossa vs INEOS Britannia

Domenica 8 settembre

Ore 14.00 American Magic vs Orient Express

A seguire Team New Zealand vs Alinghi

A seguire Orient Express vs INEOS Britannia

A seguire Luna Rossa vs Alinghi

A seguire Team New Zealand vs American Magic