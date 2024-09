Louis Vuitton Cup 2024 oggi in tv: programma 18 settembre, orari Luna Rossa, streaming

Oggi, mercoledì 18 settembre, proseguiranno a Barcellona le semifinali della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Previste un massimo di quattro regate complessive nel pomeriggio catalano (due per serie), con Luna Rossa e Ineos Britannia che vogliono però chiudere i conti già in gara-6.

Italiani e britannici si trovano infatti in vantaggio 4-1 rispettivamente contro American Magic e Alinghi, avendo mancato il primo match point lunedì dopo la sconfitta di gara-5 con vento leggero, al limite del regolamento. Anche oggi c’è il rischio di regatare in condizioni di marginal foil, soprattutto a causa di un’onda formata di quasi un metro, ma non è esclusa l’ipotesi di un ulteriore rinvio se non dovesse stabilizzarsi una brezza superiore ai 6 nodi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle regate di oggi valevoli per le semifinali di Louis Vuitton Cup. Tutte le sfide verranno trasmesse in diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205); prevista la diretta streaming su Mediaset Infinity, canale YouTube di America’s Cup, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALI LOUIS VUITTON CUP OGGI

Mercoledì 18 settembre

Ore 14.00 Gara-6: Alinghi vs INEOS Britannia – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 14.45 circa) Gara-6: American Magic vs Luna Rossa – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 15.20 circa) eventuale Gara-7: INEOS Britannia vs Alinghi – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 15.50 circa) eventuale Gara-7: Luna Rossa vs American Magic – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERE LE REGATE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.