Louis Vuitton Cup 2024 oggi in tv: programma 15 settembre, orari Luna Rossa, streaming

Proseguono quest’oggi le semifinali della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. In programma a Barcellona il terzo e quarto capitolo delle serie Luna Rossa-American Magic (2-0 per gli italiani il punteggio parziale) e Ineos Britannia-Alinghi (2-0).

Il Team Prada Pirelli, dopo aver conquistato due preziose vittorie nella giornata di ieri, vuole conservare il vantaggio sugli statunitensi per avvicinarsi all’obiettivo del passaggio del turno, che potrebbe materializzarsi già lunedì 16 (se dovesse imporsi in tre dei prossimi quattro match race contro Patriot). Tutto facile sulla carta invece per i britannici, che sembrano ben avviati verso un possibile 5-0 sugli svizzeri di Alinghi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle regate di oggi valevoli per le semifinali di Louis Vuitton Cup. Tutte le sfide verranno trasmesse in diretta tv su Canale 20 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); i match race di Luna Rossa saranno visibili in diretta tv anche su Italia 1; prevista la diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALI LOUIS VUITTON CUP OGGI

Domenica 15 settembre

Ore 14.00 Gara-3 Luna Rossa vs American Magic – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport America’ Cup

A seguire Gara-3 Alinghi vs Ineos Britannia – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport America’ Cup

A seguire Gara-4 American Magic vs Luna Rossa – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport America’ Cup

A seguire Gara-4 Ineos Britannia vs Alinghi – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport America’ Cup

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Italia 1 solo per le regate di Luna Rossa, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.