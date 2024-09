Classifica Vuelta a España 2024, diciannovesima tappa: Roglic conquista la maglia rossa, lotta per il podio

Primoz Roglic ha attaccato quando mancavano cinque chilometri al traguardo della diciannovesima tappa della Vuelta di Spagna, mostrando la sua superiorità lungo la salita che conduceva all’Alto de Moncalvillo. Lo sloveno ha ribadito la propria caratura tecnica in montagna e ha così completato l’operazione rimonta: due settimane fa era attardato di cinque minuti da Ben O’Connor in seguito a una fuga bidone, oggi ha recuperato gli ultimi cinque secondi che lo separavano dall’australiano e si è impossessato della maglia rossa.

Primoz Roglic svetta così al comando della graduatoria alla vigilia del fine settimana conclusivo che propone un altro arrivo in salita e la cronometro di Madrid, mettendo una seria ipoteca sulla conquista della quarta Vuelta della propria carriera. L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe, che oggi ha trionfato in solitaria regalandosi il terzo successo parziale in queta edizione del Grande Giro in terra iberica, può fare affidamento su un vantaggio di 1’54” su Ben O’Connor.

Lo spagnolo Enric Mas occupa la terza piazza a 2’20” e ora l’alfiere della Movistar cercherà di difendere il piazzamento sul podio, ma attenzione all’assalto dell’ecuadoriano Richard Carapaz, quarto a 2’54”. Sono oltre i quattro minuti il francese David Gaudu, il danese Mattias Skjelmose e lo spagnolo Carlos Rodriguez. Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna aggiornata al termine della diciannovesima tappa.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2024 (dopo la diciannovesima tappa)

1 2 ▲1 ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 20 6″ 76:43:36

2 1 ▼1 O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 20″ 1:54

3 3 – MAS Enric Movistar Team 6″ 2:20

4 4 – CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 12″ 2:54

5 5 – GAUDU David Groupama – FDJ 2″ 4:33

6 7 ▲1 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 4:47

7 6 ▼1 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 4:55

8 8 – LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 5:55

9 10 ▲1 LANDA Mikel Soudal Quick-Step 4″ 6:40

10 9 ▼1 SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates 8″ 7:39

11 12 ▲1 KUSS Sepp Team Visma | Lease a Bike 4″ 10:51

12 11 ▼1 YATES Adam UAE Team Emirates 16″ 11:44

13 13 – DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 10″ 13:31

14 14 – RODRÍGUEZ Cristián Arkéa – B&B Hotels 4″ 15:56

15 15 – VLASOV Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 12″ 19:06

16 17 ▲1 FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team 23:35

17 16 ▼1 MARTIN Guillaume Cofidis 24:40

18 19 ▲1 PARRA José Félix Equipo Kern Pharma 41:33

19 18 ▼1 HAIG Jack Bahrain – Victorious 42:43

20 20 – KRUIJSWIJK Steven Team Visma | Lease a Bike 51:15