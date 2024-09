LIVE Roma-Servette, Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA: le giallorosse sfidano le campionesse di Svizzera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma–Servette, sfida valevole per l’andata dei playoff della Women’s Champions League 2024-2025. Si apre il percorso europeo delle capitoline, desiderose di intraprendere un bel cammino fuori dai confini nazionali in questa stagione. Le campionesse d’Italia in carica sfideranno al Tre Fontane le svizzere del Servette. In una settimana ci si gioca la possibilità di accedere alla fase a gironi della competizione, e la Roma non vuole fallire quest’obiettivo.

Non è stato un inizio di stagione semplice per la Roma. La compagine di Alessandro Spugna è incappata in due pareggi deludenti con Lazio e Sassuolo, due formazioni ben al di sotto del livello delle giallorosse. Avvio quindi in salita per le campionesse in carica della nostra Serie A, ma le giallorosse possiedono le qualità per risalire la china. Proprio l’impegno europeo odierno può dare una mano in questo senso alle capitoline, alle quali possono servire minuti in più sulle gambe per risolvere i problemi di inizio stagione.

Dall’altra parte del campo, vedremo in azione il Servette, formazione campione di Svizzera in carica. La compagine di Ginevra sta pian piano prendendo sempre più confidenza con il calcio continentale. Nella scorsa stagione, la formazione granata non era presente, ma nelle tre annate precedenti il Servette ha sempre preso parte al torneo, accedendo anche alla fase a gironi nella stagione 2022-2023. Rimane comunque un impegno sulla carta comodo per la Roma, favorita alla viglia per superare il turno ed entrare nelle migliori sedici del torneo.

Il via del match è previsto per le 14.30.