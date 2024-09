LIVE Musetti-Shang, ATP Chengdu 2024 in DIRETTA: il predestinato locale tra l’azzurro e il titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale dell’ATP 250 di Chengdu tra Lorenzo Musetti e Juncheng Shang.

Siamo giunti alla partita della verità per Lorenzo Musetti, che si è salvato a una passo dall’eliminazione all’esordio contro O’Connell, che servì per il match prima di soccombere al tie-break decisivo. Il carrarino poi ha avuto sempre meno problemi cammin facendo, lui che ha sconfitto il veterano Mannarino per 6-2 alla partita finale e il sorprendente qualificato russo Kachmazov in due set.

Quest’oggi, il livello si alza. C’è infatti da domare il predestinato cinese classe 2005 Juncheng Shang, ormai da anni militante negli Stati Uniti, che tanto bene promette per il futuro. Alla prima finale nel circuito maggiore, il già 55° giocatore del mondo ha sconfitto nel penultimo atto Hanfmann, ma soprattutto ha battuto in rimonta Safiullin e la tds n.2 Bublik, su cui già era prevalso agli US Open.

Il titolo sarebbe fondamentale per Musetti, che nella miglior stagione della carriera non ha ancora alzato un trofeo. Ha infatti perso gli ultimi atti disputati, sull’erba di Londra (Queen’s) contro Paul e sulla terra croata di Umago, contro F. Cerundolo al tie-break decisivo. Trofeo che sarebbe il 3° della carriera, dopo l’ATP 500 di Amburgo e il 250 di Napoli.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della finale dell’ATP 250 di Chengdu tra Lorenzo Musetti e Juncheng Shang. Si parte alle 13, vi aspettiamo!