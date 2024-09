LIVE Musetti-O’Connell, ATP Chengdu 2024 in DIRETTA: inizia una importante trasferta asiatica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di ottavi di finale dell’ATP 250 di Chengdu tra Lorenzo Musetti e Christopher O’Connell.

Partita non facile, contro un giocatore che nasce sulle superfici rapide, e che arriva da una splendida cavalcata nel torneo Challenger di Chengdu, dove ha battuto il giapponese Shimabukuro nell’ultimo atto. Se l’australiano ha appena ottenuto quello che è il miglior risultato della stagione, Musetti si presenta a questa trasferta asiatica con obiettivi importanti.

Pochi sono infatti i punti che il toscano si troverà a difendere, da qui a Novembre. I 90 punti ottenuti con la semifinale proprio in questo torneo, rappresentarono il miglior risultato di Musetti nel finale di stagione. Nel 2023 infatti il calo di rendimenti fece sì che il giocatore di Carrara raccogliesse quasi zero tra Asia e indoor.

L’obiettivo è quello come minimo di restare nelle prime 16 teste di serie per i prossimi Australian Open, salvo magari avvicinarsi alla top 10. Lasciare il sigillo sul titolo di Chengdu non sarebbe un’idea malvagia, visto anche il parterre presente in questo 250 di avvicinamento ai 500 e al 1000 di Shanghai.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di ottavi di finale dell’ATP 250 di Chengdu tra Lorenzo Musetti e Christopher O’Connell. Si parte dopo Mannarino – Zhou(7:00), vi aspettiamo!