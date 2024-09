Classifica Louis Vuitton Cup: Luna Rossa stacca American Magic e Ineos

Luna Rossa si è ufficialmente qualificata per le semifinali della Louis Vuitton Cup di vela: l’imbarcazione italiana è in testa alla classifica del roun robin della Louis Vuitton Cup, quella che non contempla le sfide contro New Zealand.

Gli italiani sono imbattuti dopo 5 regate, con un margine di 2 vittorie su INEOS Britannia ed American Magic, anche se gli statunitensi hanno disputato una prova in più. La barca azzurra, dunque, è molto vicina al primo posto, che dà diritto di scelta dell’avversario da affrontare in semifinale.

Per il quarto posto, invece, gli svizzeri di Alinghi staccano i francesi di Orient Express, con entrambe le imbarcazioni che dovranno ancora disputare due regate, senza lo scontro diretto, già disputato. Potrebbe essere una di queste la prossima avversaria di Luna Rossa.

CLASSIFICA ROUND ROBIN LOUIS VUITTON CUP

1) Luna Rossa Prada Pirelli Team (Italia) 5 vittorie – 0 sconfitte – Qualificata alle semifinali

2) INEOS BRITANNIA (Regno Unito) 3 vittorie – 2 sconfitte

3) NYYC American Magic (Stati Uniti) 3 vittorie – 3 sconfitte

4) ALINGHI RED BULL RACING (Svizzera) 2 vittorie – 4 sconfitte

5) ORIENT EXPRESS RACING TEAM (Francia) 1 vittoria – 5 sconfitte

CLASSIFICA CON LE REGATE CONTRO NEW ZEALAND

1) Luna Rossa Prada Pirelli Team (Italia) 6 vittorie – 1 sconfitta

2) Emirates Team New Zealand ((Nuova Zelanda) 6 vittorie – 2 sconfitte

3) INEOS BRITANNIA (Regno Unito) 4 vittorie – 3 sconfitta

4) NYYC American Magic (Stati Uniti) 3 vittorie – 4 sconfitte

5) ALINGHI RED BULL RACING (Svizzera) 2 vittorie – 5 sconfitte

6) ORIENT EXPRESS RACING TEAM (Francia) 1 vittoria – 7 sconfitte