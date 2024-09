Agostino Randazzo: “La America’s Cup è come Sinner per il tennis. L’inizio di Luna Rossa è buono”

Luna Rossa si sta mettendo in bella mostra a Barcellona, dove è imbattuta nel round robin della Louis Vuitton Cup: cinque vittorie consecutive e primo posto in classifica generale, qualificazione matematica alle semifinali e passo deciso verso il primato finale in graduatoria che permette di scegliere lo sfidante in semifinale. Il sodalizio italiano ha battuto anche Team New Zealand in un’appassionante regata che non metteva punti in palio e può guardare con ottimismo ai prossimi giorni di gare.

Team Prada Pirelli punta chiaramente a vincere il torneo e a guadagnarsi così il diritto di fronteggiare i Kiwi nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup, il trofeo sportivo più antico del mondo. Nel pomeriggio odierno James Spithill e compagni hanno sconfitto Orient Express, difendendo la propria imbattibilità e mostrando una brillante superiorità tecnica in vista degli impegni di sabato 7 settembre contro American Magic e INEOS Britannia.

Agostino Randazzo, Presidente del Circolo della Vela Sicilia che supporta Luna Rossa, si è soffermato sull’importanza dell’evento: “La Coppa America è un motore importantissimo, come in tutti gli sport. Come Sinner nel tennis, come tanti esempi abbiamo in Italia. La Coppa avvicina tanti giovani a questo sport. Noi abbiamo tantissime richieste al Circolo di fare i corsi di vela, di fare i corsi di vela nel Circolo di Luna Rossa“.

Agostino Randazzo ha manifestato il proprio entusiasmo per questa sfida: “È un grandissimo privilegio essere a Barcellona a fianco di Luna Rossa per la terza volta, siamo a fianco del team dal 2010 ed è un grande privilegio per il Circolo della Vela Sicilia, per tutti i soci e ne siamo orgogliosi. È una Coppa difficilissima, l’obiettivo è ancora lontano, ma l’inizio mi sembra buono, il team sta dimostrando tutta la sua forza e organizzazione che ha quasi trent’anni di esperienza che valgono tantissimo. La strada è lunga, c’è ancora più di un mese di regate per arrivare l’obiettivo che tutti speriamo di aggiungere“.