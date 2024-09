Classifica Louis Vuitton Cup: Luna Rossa a punteggio pieno, Alinghi a rischio eliminazione

A Barcellona è andata in scena la quarta giornata della Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che designerà chi potrà fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Nelle acque catalane prosegue il lungo cammino che conduce al confronto risolutore per l’assegnazione del trofeo sportivo più antico del mondo. Si è gareggiato con vento attorno a 10-11 nodi, con la disputa di due regate valide per la competizione.

Luna Rossa ha firmato una netta vittoria contro Alinghi, tenendo a bada gli svizzeri nel primo tratto di bolina e poi allungando progressivamente in poppa prima di gestire il vantaggio senza alcun patema d’animo, anche se gli elvetici sono sembrati in crescita rispetto alle ultime uscite.

Il sodalizio italiano è così salito a quota quattro successi, considerando quelli ottenuti contro Orient Express, American Magic e INEOS Britannia: i ragazzi dello skipper Max Sirena hanno difeso la propria imbattibilità e si trovano in solitaria in testa alla classifica del round robin.

Luna Rossa ha infilato il poker e vanta così un’affermazione di margine nei confronti di INEOS Britannia e due su American Magic, a parità di regate disputate (quattro, oggi si è chiuso il primo dei due round robin in programma). Orient Express e Alinghi iniziano già a essere distaccate: i francesi sono a quota un punto, gli svizzeri sono fermi al palo e rischiano l’eliminazione.

Ricordiamo che al termine del doppio round robin (tutte le squadre affrontano le altre in due occasioni) le prime quattro classificate accederanno alle semifinali. La prima classificata avrà inoltre il vantaggio di scegliere quale sarà la propria avversaria in semifinale. Di seguito la classifica aggiornata del round robin della Louis Vuitton Cup.

CLASSIFICA ROUND ROBIN LOUIS VUITTON CUP

1. Luna Rossa 4 vittorie (4 regate disputate)

2. INEOS Britannia 3 vittorie (4 regate disputate)

3. American Magic 2 vittorie (4 regate disputate)

4. Orient Express 1 vittoria (4 regate disputate)

5. Alinghi 0 vittorie (4 regate disputate)