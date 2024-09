Calendario semifinali Louis Vuitton Cup: Luna Rossa-American Magic e Ineos-Alinghi, date e programma

Luna Rossa-American Magic e INEOS Britannia-Alinghi: sono queste le semifinali della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano incrocerà la compagine statunitense, mentre la formazione britannica ha scelto di affrontare il consorzio svizzero e di conseguenza ha indirizzato anche l’altro scontro diretto.

Si preannunciano confronti particolarmente serrati nelle acque di Barcellona, saranno serie al meglio delle nove regate: chi ne vince cinque si qualifica alla finale della Louis Vuitton Cup e potrà continuare a coltivare il sogno di battagliare con i Kiwi per la conquista della Vecchia Brocca. Luna Rossa e INEOS sono le due favorite della vigilia nelle acque spagnole, ma può succedere di tutto contro due rivali particolarmente agguerrite e desiderose di fare saltare il banco.

Si incomincia sabato 14 settembre con due regate per ogni semifinale, poi si proseguirà con questo schema anche domenica 15 settembre e lunedì 16 settembre, salvo cancellazioni o rinvii per poco vento, maltempo o altre problematiche di vario genere. Se necessario si potrà usare martedì 17 settembre per dei recuperi, poi eventualmente si ritornerà in acqua mercoledì 18 e giovedì 19 settembre per disputare le ultime regate nel caso in cui i due confronti non saranno già risolti.

CALENDARIO SEMIFINALI LOUIS VUITTON CUP

Il programma di giornata inizierà sempre alle ore 14.00.

Regate di semifinale: sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 settembre (due regate di Luna Rossa-American Magic e due regate di INEOS Britannia-Alinghi).

Giorno di riposo/eventuali recuperi: martedì 17 settembre.

Regate di semifinale: mercoledì 18 e giovedì 19 settembre (due regate di Luna Rossa-American Magic e due regate di INEOS Britannia-Alinghi: se necessario).

Giorni di eventuali recuperi: 20-23 settembre.

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.