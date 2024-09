James Spithill lancia Luna Rossa: “Semifinale infernale con American Magic, c’è equilibrio”

Luna Rossa affronterà American Magic nella semifinale della Louis Vuitton Cup, il torneo che determinerà quali saranno gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano se la dovrà vedere contro gli statunitensi nelle acque di Barcellona, dove andrà in scena una serie al meglio delle nove regate: chi ne vince cinque si qualifica alla finale da disputare contro chi avrà la meglio nel confronto tra INEOS Britannia e Alinghi.

I ragazzi dello skipper Max Sirena hanno sconfitto la formazione a stelle e strisce nei due confronti del round robin e sperano di ripetersi nel testa a testa che scatterà sabato 14 settembre, ma dovranno stare molto attenti a un sodalizio che che dimostrato di essere altamente competitivo, anche se apparso in leggero calo nelle ultime uscite e che potrebbe dover fare a meno di uno dei due timonieri titolari: Paul Goodison si è infortunato e al momento risulta sostituito da Lucas Calabrese.

James Spithill, uno dei due timonieri di Luna Rossa insieme a Francesco Bruni, ha fatto un punto della situazione durante la conferenza stampa della vigilia: “Vedo due squadre molto equilibrate. È una prospettiva molto eccitante affrontare Tommy (Slingsby, il timoniere di punta di American Magic, n.d.r.) e la squadra americana. Abbiamo molto rispetto per loro, come per tutti coloro che partecipano alla competizione. Sarà un confronto infernale: loro sono una squadra fantastica e sarà una semifinale fantastica”.