LIVE Juventus-PSG, Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA: le bianconere cercano l’impresa contro le transalpine

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Juventus-PSG, partita valida per il secondo turno di qualificazione di Champions League di calcio femminile.

Le bianconere affrontano in casa (più precisamente allo stadio comunale Vittorio Pozzo-La Marmora di Biella), una squadra ostica che ha dimostrato di saper giocare un ottimo calcio in questo inizio di stagione.

Nonostante infatti non abbiano ancora disputato un match di campionato (la Première Ligue comincia venerdì 20 con le transalpine che saranno impegnate sabato 21 con il Montpellier) la squadra allenata da Fabrice Abriel ha vinto la Perth International Cup contro il Manchester City (1-0) e si è imposta con un solido 4-1 sul Reims.

L’11 guidato da Massimiliano Canzi, invece, dovrà dare continuità e farsi trovare pronto al primo appuntamento europeo.

La Juventus, a punteggio pieno insieme a Inter e Fiorentina in Serie A, arriva infatti da 2 vittorie sue 2 in campionato: la prima contro il Sassuolo in trasferta (3-6); la seconda in casa con il Como (4-2).

Tuttavia, le ragazze di Canzi dovranno prestare particolare attenzione alla coppia d’attacco delle transalpine. Marie-Antoinette Katoto e Romée Leuchter hanno segnato complessivamente 39 gol in Champions League (rispettivamente 28 in 39 presenze e 11 reti in 16 partite).

Le preferenze per le 11 titolari in casa Juventus saranno espresse in base alle necessità tattiche dell’allenatore. Nell’ultima partita col Como, tuttavia, Canzi ha schierato il classico 3-4-2-1 con Vangsgaard subentrata a Girelli e Alisha Lehmann preferita a Sofia Cantore con Chiara Beccari titolare.