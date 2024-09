LIVE Joshua-Dubois, Mondiale IBF pesi massimi 2024 in DIRETTA: derby britannico incandescente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Joshua-Dubois, Mondiale IBF pesi massimi 2024. Sfida britannica per il titolo IBF pesi massimi.

Il campione IBF dei pesi massimi Daniel Dubois (21-1, 20 KO) difenderà oggi il suo titolo per la prima volta contro Anthony Joshua (28-3, 25 KO) nello scenario suggestivo dello stadio di Wembley, il 21 settembre.

Dubois ha ottenuto il titolo dopo che Oleksandr Usyk, divenuto campione indiscusso della categoria grazie alla vittoria su Tyson Fury a maggio, ha lasciato vacante la cintura IBF, consentendo ai pesi massimi britannici di contendersi il titolo.

Per Joshua, questo incontro rappresenta l’opportunità di conquistare per la terza volta il titolo dei pesi massimi in una carriera già ricca di successi, affrontando un avversario con cui ha già condiviso il ring in passato durante sessioni di sparring.

I due pugili arrivano al match in gran forma: Dubois è reduce da importanti vittorie contro Jarrell Miller e Filip Hrgovic, mentre Joshua ha recentemente superato Otto Wallin e Francis Ngannou.

Il titolo IBF potrebbe giocare un ruolo fondamentale nelle future trattative per un possibile incontro con il vincitore del match tra Fury e Usyk previsto per il 21 dicembre.

Ecco l’intera main card.

Anthony Joshua contro Daniel Dubois; per il titolo IBF dei pesi massimi di Dubois.

Tyler Denny contro Hamzah Sheeraz; per il titolo europeo dei pesi medi di Denny.

Anthony Cacace contro Josh Warrington; per il titolo IBF dei pesi superpiuma di Cacace.

Joshua Buatsi contro Willy Hutchinson; pesi massimi leggeri.

Mark Chamberlain contro Josh Padely; pesi leggeri.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Joshua-Dubois, Mondiale IBF pesi massimi 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio del match ore 23.30/00.00 circa, mentre la card inizierà alle 16.30. Buon divertimento!