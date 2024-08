LIVE Atletica, Mondiali U20 2024 in DIRETTA: Saraceni vola a 13.47! L’azzurra sigla il personale e conquista il bronzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

01.57 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata dei Mondiali U20 di atletica leggera 2024. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona notte a tutti.

01.55 Finiscono qui i Mondiali U20 2024 dell’atletica leggera. Grazie al fantastico bronzo di Erika Saraceni nel salto triplo l’Italia chiude con tre medaglie (1 argento e 2 bronzi).

01.53 Questa la classifica finale della finale del lancio del martello:

1 Zhang 68.95

2 Savva 67.21

3 Viszkeleti 64.94

4 Dzerozhynska 64.07 PB

5 Kienast 63.76

6 Kolokotroni 63.38

7 Marrwitz 63.10

8 Garbell 62.51

01.51 Oro anche per Jiale Zhang!! La cinese vince il titolo nonostante gli ultimi due tentativi siano stati nulli.

01.50 Oro per gli Stati Uniti d’America in 3:03.56 davanti al Sudafrica (3:05.22). Bronzo per l’Australia (3:05.53) che termina sul podio dopo una grande rimonta finale ai danni della Polonia.

01.49 Allungano gli statunitensi, inseguono i sudafricani.

01.49 Ad una frazione dal termine gli americani sono ancora in testa. Gruppo compatto per la seconda posizione.

01.47 Dopo la prima frazione in testa ci sono gli Stati Uniti d’America.

01.47 Partiti!

01.46 I primi frazionisti si posizionano sui blocchi.

01.44 I protagonisti della 4×400 maschile vengono presentati al pubblico.

01.41 Entrano in pista gli atleti della 4×400 maschile. Questa è la start list:

1 BOTSWANA BOT 3:02.81 3:08.98

1 1581 Lefatshe SELEKA

2 1580 Keorapetse OREOKAME

3 1579 Justice ORATILE

4 1576 Enerst KUMEVU

2 GERMANY GER 3:05.84 3:07.26

1 1811 Max HUSEMANN

2 1831 Fabian STRABERG

3 1830 Tom STÖBER

4 1799 Cedric BARTH

3 IRELAND IRL 3:08.94 3:08.94

1 1904 Conor KELLY

2 1900 David DAVITT

3 1902 Sean DOGGETT

4 1906 Stephen MANNION

4 SOUTH AFRICA RSA 3:04.50 3:08.84

1 2184 Bryan KATOO

2 2187 Sihle MAHLANGU

3 2190 Njabulo MBATHA

4 2197 Udeme OKON

5 JAPAN JPN 3:04.11 3:07.04

1 1979 Ryota OISHI

2 1983 Kentaro SHIRAHATA

3 1967 Kairi GONDA

4 1971 Kyo KIKUTA

6 INDIA IND 3:08.10 3:08.10

1 1879 Rihan CHAUDHARY

2 1877 . ANKUL

3 1889 Abiram PRAMOD

4 1887 Jay KUMAR

7 UNITED STATES USA 2:59.30 3:05.16

1 2321 Jayden DAVIS

2 2322 Xavier DONALDSON

3 2346 Alexander RHODES

4 2341 Sidi NJIE

8 AUSTRALIA AUS 3:04.74 3:08.99

1 1540 Caleb KILPATRICK

2 1533 Jett GRUNDY

3 1526 Jack DEGUARA

4 1531 Jordan GILBERT

9 POLAND POL 3:05.05 3:10.61

1 2139 Jakub SZARAPO

2 2132 Michał KIJEWSKI

3 2137 Jan ŚMIETANKA

4 2138 Stanisław STRZELECKI

01.39 Ad un tentativo dal termine della finale del lancio del martello femminile questa è la classifica:

1 Zhang 68.95

2 Savva 67.21

3 Viszkeleti 64.94

4 Kienast 63.76

5 Kolokotroni 63.38

6 Marrwitz 63.10

7 Dzerozhynska 62.61

8 Garbell 62.51

01.36 Quinta posizione per l’Italia che ha chiuso in 3:35.47. Le azzurre hanno chiuso a poco più di mezzo secondo dalla Polonia, quarta a 3:34.80.

01.36 Vittoria per gli Stati Uniti d’America in 3:30.74. Seconda posizione per l’Australia (3:31.47) che riesce a resistere al rientro della Gran Bretagna.

01.35 Nell’ultima curva arriva il sorpasso degli Stati Uniti.

01.35 A 200 metri dal termine americane e britanniche si riavvicinano sull’Australia.

01.34 Dopo tre frazioni l’Australia cambia in testa.

01.33 Grandissima prima frazione di Castellani che cambia in testa.

01.32 Partite!

01.32 Si posizionano sui blocchi le prime frazioniste.

01.31 Sono pronte in pista le protagoniste della 4×400 femminile. Questa la start list completa:

2 GREAT BRITAIN & NI GBR 3:30.46 3:33.78

1 578 Charlotte HENRICH

2 579 Emma HOLMES

3 575 Kara DACOSTA

4 577 Rebecca GRIEVE

3 UNITED STATES USA 3:24.04 3:31.68

1 1039 Michaela MOUTON

2 1021 Olivia HARRIS

3 1013 Josie DONELSON

4 1003 Zaya AKINS

4 JAMAICA JAM 3:29.66 3:34.69

1 750 Abrina WRIGHT

2 726 Alliah BAKER

3 728 Anecia CAMPBELL

4 730 Kelly Ann CARR

5 POLAND POL 3:32.63 3:34.77

1 862 Dominika DURAJ

2 864 Wiktoria GAJOSZ

3 872 Zofia TOMCZYK

4 863 Wiktoria GADAJSKA

6 AUSTRALIA AUS 3:30.38 3:33.55

1 335 Amelia ROWE

2 328 Bella PASQUALI

3 331 Jemma POLLARD

4 319 Sophia GREGOREVIC

7 COLOMBIA COL 3:36.74 3:38.01

1 438 Isabella HURTADO

2 441 Paola LOBOA

3 439 Dana Alejandra JIMENEZ

4 436 Nahomy CASTRO

8 ITALY ITA 3:34.00 3:34.14

1 703 Margherita CASTELLANI

2 710 Giulia MACCHI

3 708 Laura FRATTAROLI

4 721 Elisa VALENSIN

9 NORWAY NOR 3:35.72 3:35.72

1 829 Borghild Oline HOLSTAD

2 824 Line Safaa AL-SAIDDI

3 831 Selma IMS

4 828 Malin HOELSVEEN

01.29 Questa la classifica finale del salto triplo femminile:

1 UZB Davronova 13.75

2 CHN Li 13.55

3 ITA Saraceni 13.47

4 CAN Phillips 13.31

5 GER Gelitz 13.17

6 POL Szlachta 13.16

7 GER Krone 13.14

8 FRA Rougier 13.11

01.28 Il bronzo di Saraceni è la terza medaglia per l’Italia in questi Mondiali U20 dopo l’argento di Matteo Sioli (salto in alto maschile) ed il bronzo di Giuseppe Disabato (10 km di marcia).

01.27 Davronova si migliora con l’ultimo salto: l’uzbeka atterra a 13.75 ed è la nuova campionessa del mondo U20.

01.26 Non si migliora Yi Li che vince la medaglia d’argento. Oro per Davronova.

01.25 SARACENI RITOCCA IL PERSONALE!! L’azzurra si migliora di due centimetri e chiude la gara con 13.47, misura che vale il bronzo.

01.24 MEDAGLIAAAAA!! Philippis si migliora ma rimane alle spalle di Saraceni: la canadese piazza 13.31 all’ultimo tentativo e rimane quarta.

01.23 Non si migliora neppure Gelitz, la quale atterra a 12.91. È il momento di Phillips: se la canadese non supera Saraceni l’azzurra è medaglia sicura.

01.21 Nullo il sesto salto di Szlachta.

01.20 12.91 per la tedesca Krone che chiude in settima posizione.

01.19 Nullo l’ultimo salto di Rougier che chiude all’ottavo posto.

01.19 Ad un tentativo dal termine della finale del salto triplo femminile questa è la classifica:

1 UZB Davronova 13.64

2 CHN Li 13.55

3 ITA Saraceni 13.45

4 CAN Phillips 13.25

5 GER Gelitz 13.17

6 POL Szlachta 13.16

7 GER Krone 13.14

8 FRA Rougier 13.11

01.18 Grande balzo di Davronova che atterra a 13.64 e consolida il proprio primato ad un tentativo dal termine.

01.17 ATTENZIONE! Squalificata l’Australia nella 4×100 femminile per un cambio irregolare. La Svizzera conquista così la medaglia d’argento davanti al Canada.

01.16 Brutto salto per l’azzurra che atterra a 11.63. Saraceni rimane terza ad un tentativo dalla conclusione.

01.14 È il momento del quinto salto di Erika Saraceni.

01.14 Ottava posizione finale per Nicola Baiocchi che ha concluso la gara n 3:44.54.

01.13 Oro per Fayisa in 3:40.51. Seconda posizione per Myeres (3:40.60) davanti a Pintado (3:41.03). Distanziati tutti gli altri atleti.

01.13 Accelerazione di Myeres. Se ne vanno in quattro.

01.12 Baiocchi prova a risalire posizioni a 1.100 metri dal termine.

01.11 Nicola Baiocchi è al centro del gruppo dopo 800 metri.

01.10 Non si migliora nessuno al quarto tentativo del salto triplo femminile. La classifica rimane invariata con Erika Saraceni in terza posizione a 13.45.

01.10 Iniziata la finale dei 1500 metri maschili.

01.08 Entrano in pista gli atleti dei 1500 metri maschili. Questa la start list:

1 2105 James MCLEAY NZL 12 Jul 06 3:45.12 3:45.12

2 1994 Josphat KIPKIRUI KEN 8 Aug 06 3:37.66 3:38.74

3 2336 Trent MCFARLAND USA 1 Jun 05 3:40.93 3:40.93

4 1729 Alex PINTADO ESP 13 Oct 06 3:40.73 3:40.73

5 1745 Abdisa FAYISA ETH 24 Apr 05 3:32.37 3:32.37

6 1782 George COUTTIE GBR 15 Jan 05 3:39.77 3:39.77

7 1913 Nicola BAIOCCHI ITA 14 Jul 05 3:43.83 3:43.83

8 2299 Jacob SANDE UGA 15 Dec 06 3:39.69 3:43.64

9 2192 Johannes MOREPE RSA 26 Feb 05 3:40.73 3:40.73

10 2216 Aldin ĆATOVIĆ SRB 6 Apr 07 3:45.66 3:45.66

11 2096 Andreas FJELD HALVORSEN NOR 14 Sep 05 3:38.32 3:38.32

12 1544 Cameron MYERS AUS 9 Jun 06 3:33.26 3:33.30

13 2320 Carter CUTTING USA 10 Jan 05 3:42.81 3:42.81

14 2049 Jaouad KHCHINA MAR 3 Feb 06 3:41.63 3:41.63

15 2099 Håkon MOE BERG NOR 26 Jun 06 3:37.25 3:37.25

01.06 Grande balzo di Saraceni! L’azzurra non si migliora per due centimetri ma mette a segno un buon 13.43 eguagliando il suo precedente personale.

01.05 Philipps non si migliora per poco: la canadese atterra a 13.22. Ora è il momento del quarto salto di Erika Saraceni.

01.04 Ottimo lancio di Viszkeleti in 64.94. L’ungherese sale in terza posizione provvisoria.

01.02 Rougier atterra a 13.11. La francese replica esattamente la misura fatta segnare in precedenza.

01.01 Da una parte c’è l’euforia dei giamaicani per la grandissima rimonta finale e per il doppio oro (dopo la 4×100 femminile). Dall’altra c’è la delusione dei britannici che sentivano l’oro in tasca e sono stati beffati sul traguardo.

01.00 ORO GIAMAICA!! Con un’ultima frazione spettacolare i giamaicani vincono la 4×100 maschile con il tempo di 39.18. Seconda posizione per la Gran Bretagna (39.20) davanti alla Thailandia (39.38).

01.00 Partiti!

01.00 Si posizionano sui blocchi i primi frazionisti della 4×100 maschile.

00.58 Dopo la prima serie della finale del lancio del martello in testa c’è Jiale Zhang (68.95) davanti a Valentina Savva (65.74) e Polina Dzerozhynska (62.61).

00.57 Nullo il terzo salto di Boras. Questa la classifica del salto triplo dopo tre tentativi:

1 UZB Davronova 13.56

2 CHN Li 13.55

3 ITA Saraceni 13.45

4 CAN Phillips 13.25

5 GER Gelitz 13.17

6 POL Szlachta 13.16

7 GER Krone 13.14

8 FRA Rougier 13.11

9 SRB Boberic 13.02

10 JAM Dawkins 12.91

11 LAT Kruzmane 12.80

12 AUS Boras 12.54

00.55 Yi Li non si migliora ma dimostra ancora grande costanza: la cinese ha saltato a 13.54 al primo tentativo, 13.55 al secondo e 13.53 al terzo.

00.53 13.17 per Gelitz che sale al quinto posto provvisorio.

00.52 Jiale Zhang balza in testa alla gara con un lancio a 68.95. Seconda posizione provvisoria per Savva che ha esordito con 65.74.

00.50 Entrano in pista i protagonisti della finale 4×100 maschile. Questa la start list completa:

2 AUSTRALIA AUS 39.12 39.12

1 1545 Frankleen NEWAH-JARFOI

2 1547 Sebastian SULTANA

3 1527 Zachary DELLA ROCCA

4 1532 Gout GOUT

3 TRINIDAD AND TOBAGO TTO 39.17 39.77

1 2284 Che Jean-Marc WICKHAM

2 2276 Kadeem CHINAPOO

3 2275 Hakeem CHINAPOO

4 2285 Dylan WOODRUFFE

4 GREAT BRITAIN & NI GBR 39.05 39.75

1 1792 Jake ODEY-JORDAN

2 1791 Joel MASTERS

3 1793 Dean PATTERSON

4 1797 Teddy WILSON

5 HONG KONG, CHINA HKG 39.67 39.67

1 1860 Yat Lok CHAN

2 1862 Magnus JOHANNSSON

3 1863 Chun Ting KWOK

4 1859 James CHAN

6 KOREA KOR 39.71 39.71

1 2007 Jeong-yoon KIM

2 2009 Joel-jin NWAMADI

3 2005 Dong-jin KIM

4 2008 Hyun-joo NA

7 JAMAICA JAM 38.61 39.54

1 1965 Jace WITTER

2 1946 Gary CARD

3 1964 Nyrone WADE

4 1948 Deandre DALEY

8 THAILAND THA 39.56 39.56

1 2263 Wirayut DAENKHANOB

2 2265 Sarawut NUANSI

3 2269 Chutithat PRUKSORRANAN

4 2262 Puripol BOONSON

9 FRANCE FRA 39.33 39.73

1 1770 Gaël DELAUMENIE

2 1763 Ylann BIZASENE

3 1778 Dejan OTTOU

4 1773 Hugo JACQUET-DZONG

00.49 Si migliora Asia Phillips. La canadese atterra a 13.25 e sale al quarto posto.

00.48 Inizia la finale del lancio del martello femminile. Questa la start list:

1 994 Polina DZEROZHYNSKA UKR 23 Sep 08 63.08 63.08

2 611 Nova KIENAST GER 24 Jul 07 63.81 63.81

3 464 Valentina SAVVA CYP 17 May 05 67.87 67.87

4 431 Jiale ZHANG CHN 22 Oct 06 72.25 72.25

5 666 Villő VISZKELETI HUN 29 Jun 05 65.13 65.13

6 621 Johanna MARRWITZ GER 26 Jan 06 66.44 66.44

7 541 Emmi MÄKÄLÄINEN FIN 20 Dec 05 62.40 62.40

8 463 Emilia KOLOKOTRONI CYP 30 Sep 05 64.49 64.49

9 777 Taehui KIM KOR 7 Sep 05 64.14 63.46

10 424 Zehan LI CHN 10 Feb 05 63.38 63.38

11 561 Marie ROUGETET FRA 7 Jan 06 64.92 64.92

12 970 Malin GARBELL SWE 4 Oct 05 63.18 63.18

00.48 Ottimo salto di Krone che atterra a 13.14 e sale in quinta posizione provvisoria.

00.47 ORO PER TOPIC!! Eliminata a 1.89 anche Louison-Roe che conquista la medaglia d’argento.

00.46 Eliminata Bruus. L’unica atleta tra Topic e l’oro è Louison-Roe chiamata al terzo salto a 1.91.

00.45 Secondo errore anche per Louison-Roe. Entrambe le atlete sono spalle al muro a 1.91.

00.45 Nullo il terzo salto di Saraceni.

00.44 Questa la classifica completa della finale del salto triplo dopo due tentativi

1 UZB Davronova 13.56

2 CHN Li 13.54

3 ITA Saraceni 13.45

4 POL Szlachta 13.16

5 FRA Rougier 13.11

6 SRB Boberic 13.02

7 CAN Phillips 12.97

8 GER Gelitz 12.93

9 JAM Dawkins 12.91

10 LAT Kruzmane 12.80

11 GER Krone 12.60

12 AUS Boras 12.54

00.43 Nel salto in alto Bruus ha commesso due errori a 1.91. Louison-Roe ha fallito il primo tentativo.

00.41 Vittoria per la Giamaica in 43.39. Argento per l’Australia che ha siglato il primato oceanico U20 in 43.47, bronzo per la Svizzera con il primato nazionale in 44.06.

00.41 Partite!

00.40 Si preparano sui blocchi le prime frazioniste della 4×100 femminile.

00.39 Ottimo balzo per Szlachta che atterra a 13.16 e si porta in quarta posizione provvisoria.

00.38 Errore per Bruus al primo salto.

00.38 A breve inizierà la finale della staffetta 4×100 femminile. Questa la start list completa:

2 POLAND POL 43.79 44.81

1 875 Oliwia ZIMOLĄG

2 860 Klaudia CHROSTEK

3 865 Inga KANICKA

4 876 Jagoda ŻUKOWSKA

3 UKRAINE UKR 44.77 45.11

1 996 Anna KARANDUKOVA

2 998 Diana MYROSHNICHENKO

3 1000 Uliana STEPANIUK

4 997 Alina KYSHKINA

4 PUERTO RICO PUR 45.28 45.28

1 884 Legna ECHEVARRIA

2 883 Frances COLON

3 882 Amanda ANDINO

4 885 Karina FRANCESCHI

5 AUSTRALIA AUS 44.34 44.34

1 339 Aleksandra STOILOVA

2 323 Torrie LEWIS

3 322 Olivia Rose INKSTER

4 327 Jessica MILAT

6 UNITED STATES USA 42.88 44.22

1 1007 Jade BROWN

2 1024 Cynteria JAMES

3 1031 Avery LEWIS

4 1046 Taylor SNAER

7 JAMAICA JAM 42.58 43.63

1 734 Shanoya Mikalia DOUGLAS

2 726 Alliah BAKER

3 729 Briana CAMPBELL

4 743 Alana REID

8 SWITZERLAND SUI 43.70 44.88

1 957 Timea RANKL

2 961 Lia THALMANN

3 956 Chloé RABAC

4 954 Alicia MASINI

9 CANADA CAN 44.42 45.23

1 398 Savannah BLAIR

2 407 Dianna PROCTOR

3 405 Ashley ODIASE

4 409 Renée Roxane TEDGA

00.36 Dopo aver rischiato ad 1.89 Topic è perfetta a 1.91. La serba passa senza particolari patemi questa misura e sposta la pressione sulle spalle delle avversarie.

00.35 Sono decise le tre medagliate del salto in alto, bisognerà però decidere l’ordine sul podio. Solamente tre atlete sono riuscita a superare 1.89: Izobelle Louison-Roe, Angelina Topic e Karmen Bruus.

00.35 Bruus si salva al terzo ed ultimo tentativo, eliminata Arboleda.

00.34 Grande salto di Sharifa Davronova che riscatta il nullo con uno straordinario 13.56. Questa misura permette all’uzbeka di passare in testa.

00.34 Si migliora Saraceni!! L’azzurra salta a 13.45 e firma il suo primato personale.

00.33 12.54 per Boras. Erika Saraceni è seconda con 13.28 dopo il primo giro di salti.

00.32 SI SALVA TOPIC! Grandissimo salto della serba che supera con margine 1.89 e prosegue la propria gara.

00.31 Eliminata Batori che sbaglia abbondantemente l’ultimo tentativo. È il momento del terzo salto di Angelina Topic a 1.89.

00.31 13.11 per Clemence Rougier che sale in terza posizione provvisoria. Manca solamente Boras al termine del primo salto.

00.30 Sbagliano tutte! Secondo errore per Arboleda, Bruus, Topic e Batori che ora sono spalle al muro. Solamente Louison-Roe ha superato 1.89.

00.29 Passa in testa Yi Li! Gran balzo della cinese che atterra a 13.54 e supera Erika Saraceni.

00.27 Boberic atterra a 13.02 e sale in seconda posizione provvisoria nel salto triplo femminile.

00.27 Non sbaglia Louison-Roe che è la prima atleta a superare 1.89.

00.26 Anche Bruus ed Arboleda sbagliano il primo tentativo a 1.89. Manca solamente Louison-Roe.

00.25 Vittoria in solitaria per Edmund Serem (8:15.28). Kosgei completa la doppietta per il Kenya conquistando l’argento in 8:17.46. Bronzo per Ayalew che si è difeso dal rientro del connazionale Moges.

00.24 Philippis inizia la propria finale con 12.97.

00.24 Errore per Angelina Topic! La serba fallisce il primo tentativo a 1.89.

00.23 Salto nullo per Davronova, Szlachta e Krone.

00.23 Batori fallisce il primo tentativo a 1.89.

00.22 Dopo 2000 metri in testa alla finale dei 3000 siepi ci sono due kenioti. Kosgei guida davanti a Serem. I due hanno quasi un secondo su Ayalew ed oltre 3 sul resto del gruppo.

00.21 Ottimo inizio per l’azzurra che apre la gara con 13.28.

00.21 Presentate le protagoniste della finale del salto triplo femminile. La prima atleta a saltare sarà Erika Saraceni,

00.20 Esce di scena anche Merel Maes. 5 atlete avanzano a 1.89.

00.19 Terzo errore per l’uzbeka che è eliminata.

00.19 Arboleda e Louison-Roe superano 1.87 al secondo tentativo. Secondo errore per Sayfullayeva e Maes che sono spalle al muro.

00.17 A breve inizierà la finale del salto triplo femminile. Questa la start list:

1 718 Erika Giorgia Anoeta SARACENI ITA 21 May 06 13.43 13.43

2 1049 Sharifa DAVRONOVA UZB 27 Sep 06 14.09 13.89

3 871 Olga SZLACHTA POL 8 Aug 06 13.45 13.45

4 615 Josie KRONE GER 12 Mar 05 13.22 13.22

5 406 Asia PHILLIPS CAN 19 Mar 06 13.55 13.48

6 786 Adriana KRŪZMANE LAT 20 May 06 12.95 12.95

7 928 Teodora BOBERIĆ SRB 2 Sep 05 13.51 13.49

8 601 Masha-Sol GELITZ GER 24 May 06 13.11 13.11

9 422 Yi LI CHN 26 Nov 05 13.99 13.99

10 731 Jade-Ann DAWKINS JAM 7 Sep 05 13.24 13.07

11 562 Clémence ROUGIER FRA 27 Mar 05 13.83 13.83

12 313 Tiana BORAS AUS 4 Mar 05 13.30 13.06

00.17 Iniziata la finale dei 3000 siepi maschile.

00.16 Senza errori Bruus! L’estone supera al primo tentativo anche 1.87. Errore per Maes e Louison-Roe.

00.15 Entrano in pista i protagonisti della finale dei 3000 siepi maschili.

00.14 Errore al primo tentativo per Arboleda e Sayfullayeva.

00.13 Non sbaglia Angelina Topic. Prosegue la gara senza errori della serba.

00.13 Batori supera con successo l’asta posta a 1.87!

00.11 A breve inizierà la finale del 3000 siepi maschile. Questa la start list:

1 2001 Edmund SEREM KEN 27 Dec 07 8:20.05 8:20.05

2 2327 Wyatt HAUGHTON USA 12 May 05 8:42.91 8:42.91

3 1975 Soma NAGAHARA JPN 12 Oct 05 8:32.12 8:37.36

4 1511 Ameur OUNADJELA ALG 27 May 05 8:54.98 8:54.98

5 2294 Hosea CHEMUTAI UGA 13 Dec 06 8:44.43 8:44.43

6 1981 Tetsu SASAKI JPN 24 Nov 06 8:37.23 8:37.23

7 1749 Berihun MOGES ETH 18 Mar 05 8:30.92 8:30.92

8 2075 Nathan HOUWAARD NED 26 Nov 05 8:47.27 8:47.27

9 1886 Sharuk KHAN IND 25 Jul 06 8:45.12 8:45.12

10 1743 Hailu AYALEW ETH 21 Jan 08 8:47.60 8:47.60

11 1769 Ishak DAHMANI FRA 3 Mar 05 8:44.32 8:44.32

12 1506 Anes DJAYAHIA ALG 10 Jan 05 8:39.10 8:39.10

13 1678 Daniel MARÁK CZE 22 Oct 06 8:53.76 8:53.76

14 1999 Matthew KOSGEI KEN 14 Mar 06 8:21.98 8:21.98

15 2043 Houssam BABA MAR 25 Apr 05 8:59.68 8:59.68

16 2290 Saif ZUIDI TUN 11 Jul 05 8:45.90 8:45.90

00.09 Si salva Maes! Eliminate Goring, Pooja, Scott e Gauthier.

00.08 Non si migliora nessuno nell’ultima rotazione della finale del lancio del disco maschile. Oro per Bryce Ruland (62.59) davanti a Jarno Van Daalen (62.22) e Mico Lampinen (62.20). Tutti gli atleti hanno siglato il proprio personale,

00.06 Louison-Roe si riscatta al secondo salto ed avanza alla misura successiva. Spalle al muro Goring, Pooja, Maes, Scott e Gauthier.

00.05 Vittoria per Berhe in 4:16.64. Seconda posizione per Forsyth (4:17.94) davanti a Kallabis (4:19.34).

00.04 Inizia l’ultimo giro dei 1500 metri. Berhe accelera e guadagna qualche metro su Forsyth.

00.03 Dopo una lunga attesa è iniziato l’ultimo lancio della finale del disco maschile. Il ritardo è stato dovuto ad un controllo della misura di Marais che è sceso al quarto posto.

00.02 Buon salto per Safyullayeva che supera a 1.84 al secondo tentativo.

00.01 Secondo errore per Pooja e Goring.

00.01 Iniziata la finale dei 1500 metri femminili.

00.00 Batori avanza alla prossima misura. L’ungherese non ha sbagliato il secondo salto a 1.84.

23.59 Sbaglia anche Louison-Roe. Sono 8 le atlete che hanno fallito il primo tentativo ad 1.84.

23.58 Errore ad 1.84 anche per Maes, Scott e Gauthier. Manca solamente Louison-Roe.

23.57 A breve inizierà la finale femminile dei 1500 metri. Questa la start list:

1 951 Shirin KERBER SUI 11 Jan 06 4:17.52 4:20.75

2 532 Saron BERHE ETH 22 Aug 07 3:59.21 3:59.21

3 830 Marte HOVLAND NOR 23 Feb 05 4:20.60 4:20.60

4 775 Mary Nyaboke OGWOKA KEN 28 Jul 07 4:16.00 4:16.00

5 625 Lera MILLER GER 20 Mar 07 4:19.60 4:19.60

6 1037 Dylan MCELHINNEY USA 17 May 07 4:15.80 4:15.80

7 399 Rachel FORSYTH CAN 14 Mar 06 4:17.00 4:17.00

8 536 Tsige TESHOME ETH 28 Jun 06 4:09.40 4:09.40

9 795 Saida EL-BOUZY MAR 5 Apr 07 4:20.94 4:20.94

10 610 Jolanda KALLABIS GER 18 Feb 05 4:07.44 4:07.44

11 931 Natalija GRUJIĆ SRB 22 Mar 06 4:20.02 4:20.02

12 551 Daphne DORNIC FRA 24 Jun 06 4:16.16 4:16.16

13 773 Miriam Chemutai KIBET KEN 21 Feb 07 4:19.51 4:19.51

14 334 Cleo RICHARDSON AUS 26 Oct 06 4:22.35 4:22.35

15 582 Ava LLOYD GBR 13 Aug 05 4:12.07 4:12.07

23.56 Non sbaglia neppure Karmen Bruus. Per il momento solamente tre atlete sono riuscite a superare 1.84 al primo tentativo.

23.56 Arboleda supera 1.84 al primo salto.

23.54 Sbaglia l’uzbeka Sayfullayeva.

23.54 Errore per Goring a 1.84. Non sbaglia Topic che continua la propria gara senza errori.

23.53 Ad un lancio dal termine la classifica del lancio del disco è la seguente: Ruland in testa (62.59) davanti a Marais (62.55), Van Daalen (62.22), Lampinen (62.20), Brudin (61.69), Ayodele (61.55), Dunn (59.75) e Jiang (59.51).

23.52 Batori e Pooja sbagliano il primo salto a 1.84.

23.50 Gauthier si salva al terzo tentativo ad 1.80. Vicini è l’unica atleta ad essere eliminata a questa misura.

23.49 Vittoria per Nilsson! L’americano conquista l’oro con il tempo di 49.26 battendo in volata Michal Rada (49.30). Bronzo per Antti Sainio in 49.61.

23.49 ELIMINATA AURORA VICINI!! Grande delusione per l’azzurra che non riesce a superare 1.80.

23.48 Partiti!

23.46 Si preparano sui blocchi i protagonisti della finale dei 400 metri ostacoli maschile.

23.45 Non sbaglia Cheyla Scott che si salva al secondo tentativo.

23.44 Secondo errore anche per Gauthier.

23.44 Secondo errore per Vicini.

23.43 Errore per Scott. Solamente tre atlete hanno sbagliato ad 1.80: Aurora Vicini, Scott e Gauthier.

23.42 Questa la start list dei 400 metri ostacoli maschili:

2 2340 Vance NILSSON USA 7 Nov 05 49.77 49.77

3 1709 Joaquin ALONSO ESP 25 Mar 05 50.22 50.22

4 1626 Ramón FUENZALIDA CHI 7 Jul 06 51.33 51.33

5 2190 Njabulo MBATHA RSA 24 Apr 07 49.57 49.57

6 1757 Antti SAINIO FIN 17 May 05 49.36 49.36

7 1966 Daniel WRIGHT JAM 31 Jul 06 49.88 49.88

8 1681 Michal RADA CZE 25 May 07 49.36 49.36

9 1790 Sam LUNT GBR 23 Oct 05 50.00 50.00

23.41 Bruus e Maes superano la misura di 1.80 al primo salto.

23.41 Maelle Gauthier sbaglia a 1.80

23.39 Inizia senza patemi la gara di Angelina Topic. Avanzano anche Arboleda e Sayfullayeva

23.38 Aurora Vicini sbaglia il primo tentativo a 1.80. Non sbagliano Batori, Pooja e Goring.

23.37 Vittoria per Meta Tumba in 55.59. Argento per Robinson (56.04) davanti a Gadajska (56.87).

23.36 Partite!!

23.34 Entrano in pista le protagoniste della finale dei 400 metri ostacoli.

23.33 Avanza anche Scott. Tutte le atlete salteranno a 1.80.

23.33 Sia Batori che Pooja superano al secondo salto la misura di 1.75.

23.31 Errore anche per Scott. Tutte le altre atlete hanno superato al primo tentativo 1.75.

23.31 Al terzo lancio non si migliorano né Brudin né Lampinen.

23.30 Errore per Pooja a 1.75. Topic ha deciso di passare questa misura ed entrare in gara a 1.80

23.30 A breve si alzerà il sipario sulla pista per la finale dei 400 metri ostacoli femminili. Questa la start list:

2 966 Rebecca SLEZÁKOVÁ SVK 18 Aug 05 57.64 57.64

3 911 Hannah VAN NIEKERK RSA 28 Jan 05 57.41 57.41

4 538 Mila HEIKKONEN FIN 27 Nov 06 57.10 57.10

5 567 Méta TUMBA FRA 3 Jun 06 56.27 56.27

6 696 Michelle SMITH ISV 18 Jun 06 55.96 55.96

7 1044L Jasmine ROBINSON USA 8 Nov 07 57.31 57.31

8 568 Candice VON PLAUEN FRA 27 Sep 05 56.81 56.81

9 863 Wiktoria GADAJSKA POL 8 Jan 06 57.04 57.04

23.29 Buon salto anche per Goring e Sayfullayeva. Entrambe hanno superato 1.75.

23.28 OTTIMO SALTO!! Inizia alla grande la finale di Vicini, che supera al primo tentativo 1.75.

23.27 Errore per Batori.

23.27 Inizia la finale del salto in alto ad 1.75.

23.25 Vengono presentate le atlete del salto in alto. Questa la start list:

1 659 Lilianna BÁTORI HUN 14 Mar 07 1.87 i 1.87 i

2 723 Aurora VICINI ITA 23 Jul 05 1.92 i 1.92 i

3 677 . POOJA IND 21 Feb 07 1.83 1.83

4 938 Angelina TOPIĆ SRB 26 Jul 05 1.98 1.98

5 602 Johanna GÖRING GER 6 Apr 05 1.92 1.86

6 1051 Barnokhon SAYFULLAYEVA UZB 5 Feb 05 1.84 1.84

7 433 Maria Isabel ARBOLEDA COL 6 Apr 05 1.86 1.86

8 554 Maelle GAUTHIER FRA 9 Aug 05 1.82 1.82

9 516 Karmen BRUUS EST 24 Jan 05 1.96 1.87

10 364 Merel MAES BEL 22 Jan 05 1.93 1.88

11 1045 Cheyla SCOTT USA 12 Aug 05 1.88 1.88

12 324 Izobelle LOUISON-ROE AUS 14 May 07 1.86 1.85

23.23 Nullo il secondo lancio di Ruland.

23.22 58.18 per Ayodele. L’australiano è al momento quarto con 60.25.

23.20 Brudin non si migliora al secondo tentativo. Il disco dell’ucraino atterra a 60.38

23.18 57.20 per Mccloyen che rimane in sesta posizione.

23.16 Si migliora Mico Lampinen che lancia il disco a 62.20 firmando il proprio personale.

23.15 Confermato il lancio di Brudin. Inizia il secondo giro con Dunn.

23.13 È stato sistemato il lancio di Brudin. Il primo tentativo dell’ucraino, che era stato segnato come nullo, ora appare come 61.69. Qualora venisse confermata questa misura sarebbe da seconda posizione provvisoria.

23.12 Dopo la prima serie di lanci in testa c’è Ruland davanti a Lampinen

23.10 Ottimo inizio di Bryce Ruland che lancia a 62.59 metri e passa in testa.

23.07 Mccloyen lancia a 59.07 ed è in quarta posizione provvisoria.

23.05 Nullo il lancio di Rolvnik.

23.03 Zehao Jang apre la finale con 59.51.

23.02 Lampinen inizia la propria gara con 60.76

23.00 Dunn Jam dà il via alla finale. Il giamaicano lancia a 59.52.

22.58 La prima finale ad iniziare è quella del lancio del disco maschile. Questa la startlist:

1 1949 Shaiquan Selbourne DUNN JAM 29 Mar 05 65.48 65.48

2 2177 Michael Wesley BADENHORST RSA 5 May 06 60.09 60.09

3 1754 Mico LAMPINEN FIN 9 Feb 06 62.10 62.10

4 1640 Zehao JIANG CHN 22 Nov 06 63.28 63.28

5 2079 Yannick ROLVINK NED 7 May 05 60.65 60.65

6 2335 Roury MCCLOYEN USA 9 Jan 05 60.28 60.28

7 2188 Juan MARAIS RSA 24 Jun 05 63.15 63.15

8 2301 Mykhailo BRUDIN UKR 3 Jan 05 66.58 63.00

9 2246 Philipp SCHMIDLI SUI 19 May 05 58.36 58.36

10 2080 Jarno VAN DAALEN NED 6 May 06 61.45 61.45

11 1522 Ethan AYODELE AUS 7 Oct 05 62.92 62.92

12 2348 Bryce RULAND USA 26 Sep 06 61.11 61.11

22.55 Anche Aurora Vicini proverà ad essere tra le protagoniste di giornata. L’azzurra ha destato buone sensazione nelle qualificazioni e può sperare in una medaglia nel salto in alto. La favorita assoluta è Angelina Topic, argento agli Europei di Roma.

22.50 L’Italia si affida principalmente ad Erika Saraceni. L’azzurra è una delle favorite per le medaglie nella finale del salto triplo femminile.

22.45 Questo il programma della quinta ed ultima giornata:

23.00 Lancio del disco, Finale (maschile)

23.25 Salto in alto, Finale (femminile) – Aurora Vicini

23.35 400 metri ostacoli, Finale (femminile)

23.45 400 metri ostacoli, Finale (maschile)

00.00 1500 metri, Finale (femminile)

00.15 3000 siepi, Finale (maschile)

00.19 Salto triplo, Finale (femminile) – Erika Saraceni

00.40 4×100 metri, Finale (femminile)

00.46 lancio del martello, Finale (femminile)

00.50 4×100 metri, Finale (maschile)

01.05 1500 metri, Finale (maschile) – Nicola Baiocchi

01.30 4×400 metri, Finale (femminile) – Italia

01.45 4×400 metri, Finale (maschile)

22.40 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali U20 di atletica leggera.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima giornata dei Mondiali U20 di atletica leggera 2024. I campionati iridati under 20 in scena a Lima (Perù) terminano con l’assegnazione degli ultimi 13 titoli.

Le speranze dell’Italia sono riposte principalmente in Erika Saraceni. L’italiana, già tra le favorite alla vigilia, ha dimostrato un ottimo livello nelle qualificazioni. L’azzurra ha saltato a 13.29 metri al primo tentativo, strappando immediatamente il pass per la finale. Solamente Yi Li (13.38) è riuscita a fare meglio di Saraceni.

L’Italia sogna una medaglia anche con Aurora Vicini nel salto in alto. L’azzurra ha ben figurato nel corso delle qualificazioni superando al terzo tentativo la misura di 1.83. L’italiana proverà a giocarsi una medaglia in una gara di altissimo spessore tecnico. L’oro non sembra essere in discussione vista la presenza di Angelina Topic, medaglia d’argento agli Europei di Roma. La serba è la netta favorita ma nello sport mai dire mai.

Quest’oggi è prevista solamente la sessione serale con tutte le finali rimanenti. La quinta ed ultima giornata dei Mondiali U20 di atletica leggera inizierà alle 23.00 italiani. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale per vivere insieme tutte le emozioni delle ultime finali. Buon divertimento!