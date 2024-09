L’Italia trova nuovi rinforzi nei 100 metri: Jenns Fernandez e Stephen Baffour fanno sognare

Continua il momento magico dell’atletica leggera italiana. Il movimento è in grande salute e nei 100 metri piani l’Italia potrebbe trovare a breve due nuovi, grandi protagonisti. Si tratta del trentino-cubano Jenns Fernandez e del nativo di Roma Stephen Baffour.

Nella finale Argento dei Campionato di Società a Camerino, Baffour ha fatto registrare un gran 10.17 con +1,0 di vento, pareggiando il suo personale fatto a Londra qualche settimana fa. Un riferimento che lo fa avvicinare alla top 10 italiana sul rettilineo e gli permette di essere quinto nella classifica stagionale: che il 2025 non possa essere per lui la stagione della consacrazione definitiva?

Eccellente il riferimento anche per Jenns Fernandez nella Finale B – divisione Centro Italia, del Campionato di Società di Atletica. Il cubano ha fatto segnare un meraviglioso 10.11 con +0.9 di vento, pareggiando il recente tempo ventoso fatto registrare a Milano ed eguagliando la sua miglior prestazione stagionale.

Ricordiamo che Fernandez è un classe 2001 di Cuba, ma da qualche mese si è trasferito in Italia, a Villa Lagarina (in provincia di Trento), dove si allena sotto la guida di Silvano Pedri per il Lagarina Crus Team. Probabile quindi che in futuro acquisisca la cittadinanza italiana proprio come successo al connazionale Andy Diaz