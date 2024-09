Atletica, Stephen Baffour e Jenns Fernandez timbrano tempi interessanti nel vento di Milano

All’Arena Civica Gianni Brera è andato in scena il Milano Sprint Festival, uno degli ultimi meeting di questa intensa stagione di atletica leggera. In una serata condizionata dal forte vento e anche da un po’ di pioggia, spiccano i riscontri cronometrici arrivati dai 100 metri, comunque non omologati a fini statistici visto che soffiava una brezza a favore di 2,8 m/s (dunque ben oltre il limite consentito di 2,0 m/s).

Il cubano Jenns Fernandez, tesserato per il Lagarina Crus Team e richiedente protezione internazionale, si è imposto sul rettilineo del capoluogo lombardo con un rilevante 10.11: il suo personale omologato è il 10.13 dello scorso anno, mentre in questa stagione si è espresso in 10.15 a Pordenone il 6 settembre. Il 23enne ha regolato il britannico Nicholas Walsh (10.15) e il promettente Stephen Awuah Baffour, 20enne italiano del Battaglio Cus Torino che oggi ha corso in 10.18 dopo un 10.17 regolare timbrato qualche settimana fa.

Baffour ha poi vinto i 200 metri in 21.03, ma in quell’occasione l’anemometro ha segnato addirittura un +4,1 m/s. Da annotare l’affermazione di Lapo Bianciardi sui 400 metri in 47.00 e il sigillo dell’allieva Viola Canovi sui 200 metri in 24.62 con forte vento a +4.9.