Chi è Jenns Fernandez: il super cubano della velocità. Potrebbe diventare italiano?

Jenns Fernandez si è preso la copertina della grande atletica internazionale nel corso del weekend. Il 22enne cubano ha infatti corso un superlativo 6.48 sui 60 metri al PalaCasali di Ancona, siglando la miglior prestazione mondiale stagionale. Il caraibico è il primo uomo a essere sceso sotto il muro dei 6.50 secondi sul rettilineo in sala nel corso di questa annata agonistica. Non si tratta del primo squillo di questo talentuoso atleta, che prima della stoccata piazzata nella batteria di domenica 28 gennaio (poi 6.49 in finale) si era fatto notare il weekend precedente sempre nel capoluogo marchigiano con un 6.52 e un 6.53 (world lead anche in quell’occasione).

Jenns Reynold Fernandez Alfonso è nato il 4 gennaio 2001 a Cuba e da qualche mese ha deciso di trasferirsi in Italia: nello specifico si è accasato a Villa Lagarina (in provincia di Trento), dove si allena sotto la guida di Silvano Pedri con la casacca del Lagarina Crus Team. Coach Silvano Pedri si occupa della sua programmazione e periodizzazione. Carlo Buzzichelli è lo strenght and conditioning coach. Il team work è il Team Fast Performance. Chiara Davini si occupa di AR e PR. Nel 2022 era tesserato per la campana ASD Enterprise Sport & Service, nel 2023 per la pugliese USD Elite Giovani Atleti. Le sue doti sono evidenti e sembra essere in enorme crescita: prima delle ultime due settimane non era mai sceso sotto i 6.66 sui 60 metri.

Si tratta di un velocista con grandissimi margini di miglioramento e che potrebbe davvero stupire nei contesti più rilevanti. Sui 100 metri vanta un personale di 10.13 siglato lo scorso 10 giugno ad Agropoli con 0,2 m/s di vento contrario, in occasione della Finale B dei Campionati Italiani Societari. Jenns Fernandez sta correndo ormai stabilmente in Italia da un paio di anni. Nella sua scheda personale figurano diverse gare disputate nel Bel Paese già nel 2022, con il miglior risultato di quella stagione siglato a Lignano (10.25 sui 100 metri, 0,3 m/s di brezza alle spalle).

Tra poco più di un mese si disputeranno i Mondiali Indoor (1-3 marzo a Glasgow): il cubano sarà della partita? Considerando il suo stato di forma non sarebbe facilmente battibile dalla concorrenza. Tanti big devono ancora esibirsi in vista della rassegna iridata in terra scozzese, ma non possono certamente dormire sonni tranquilli visti i tempi siglati dal cubano.

Va però tenuto in seria considerazione un aspetto: Jenns Fernandez vive e si allena stabilmente in Italia, sta crescendo agonisticamente nel Bel Paese. Molti cubani, soprattutto nel panorama dell’atletica, hanno deciso di lasciare la propria Nazione d’origine e sposare nuovi colori. L’ultimo caso è quello del fuoriclasse Andy Diaz, che è venuto in Italia, è stato seguito fin da subito da Fabrizio Donato, ha acquisito rapidamente la cittadinanza italiana, ha siglato il nuovo record italiano di salto triplo e si presenterà alle Olimpiadi di Parigi 2024 con l’obiettivo di conquistare una medaglia.

Foto: Muti/FIDAL Marche