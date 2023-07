Atletica, Francesco Pernici e Riccardo Meli illuminano il Meeting di Nembro. Arese non corre, Fernandez sfreccia

L’acuto alla 26ma edizione del Meeting di Nembro arriva per mano del giovane mezzofondista Francesco Pernici, capace di vincere gli 800 metri con un buon 1:45.48. Il ventenne ha ritoccato il proprio personale di 24 centesimi, staccando ampiamente gli etiopi Mosisa Gudisa (1:46.65) e Berhanu Ayansa (1:46.67). Era atteso Pietro Arese, ma ha poi deciso di non correre dopo i 1500 di ieri in Diamond League a Losanna. Sui 400 metri si registra il netto progresso di Riccardo Meli (45.74, prima volta sotto i 46 secondi in carriera). Il 22enne siciliano, che si distingue per i suoi 199 centimetri di altezza, ha chiuso in terza posizione alle spalle del sudafricano Lythe Pillay (45.33) e del nigeriano Ifeany Emmanuel Ojeli (45.63). Il giro di pista al femminile vede l’affermazione di Alessandra Bonora con il nuovo personale di 52.20.

I 100 metri portano la firma del cubano Jenns Fernandez con un bel 10.15 (0,3 m/s di vento contrario) davanti a Marco Ricci (10.30, personale eguagliato) e di Alessia Pavese (11.44 con 0,5 m/s di brezza in faccia). Elisa Molinarolo vince il salto con l’asta superando 4.40 al secondo tentativo, mentre Sonia Malavisi ci riesce soltanto alla terza prova. Antonino Trio si impose nel salto in lungo con 7,86 mentre Arianna Battistella balza a 6.35 con 2,7 m/s di vento a favore. Il norvegese Marcus Thomsen fa suo il getto del peso con 19.98 davanti a Sebastiano Bianchetti (19.67).

La burundese Francine Niyomukunzi vince i 3000 metri in 8:48.21, mentre Micol Majori (9:04.86, sesta), Valentina Gemetto (9:08.27) e Rebecca Lonedo (9:10.25) scendono al personale. Nicolò Giacalone primeggia sui 110 ostacoli in 13.95, mentre Iliass Aouani (primatista italiano di Maratona) è dodicesimo sui 3000 metri (8:04.82) vinti dal marocchino Mohamed Tindouft (7:54.22).

Foto: Maraviglia/FIDAL Lombardia