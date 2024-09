L’Italia può essere presente in tutte le Finals 2024 di tennis: Sinner sicuro, Paolini quasi. E i doppi…

La stagione 2024 del tennis italiano è stata finora trionfale tra Slam vinti e medaglie olimpiche conquistate: a testimoniare l’ottimo stato di salute del movimento tricolore ci sono le classifiche dei punti accumulati nell’anno solare, che determinano i qualificati alle Finals di fine annata.

L’Italia è in piena corsa per essere presente in tutti i tornei di fine anno, ovvero sia in singolare che in doppio, sia nel comparto maschile che in quello femminile, piazzando al momento un rappresentante (o una coppia) nelle prime otto posizioni di ciascuna delle relative classifiche.

Nel singolare maschile Jannik Sinner domina la Race ed ha da tempo staccato aritmeticamente il pass per le Finals, mentre nel singolare femminile Jasmine Paolini si attesta al numero 4 ed è ad un passo dalla matematica qualificazione, che potrebbe arrivare anche al termine del WTA 1000 di Pechino.

Anche in doppio l’Italia è davvero ben messa: Simone Bolelli ed Andrea Vavassori sono quarti, ad un tiro di schioppo dalla terza posizione e nell’ATP 500 di Pechino saranno la coppia numero 1 del seeding, mentre Sara Errani e Jasmine Paolini, campionesse olimpiche a Parigi 2024, sono quinte.

Al momento, inoltre, l’Italia possiede anche un particolare primato: va sottolineato, infatti, come Jasmine Paolini sia l’unica atleta, uomini o donne non fa differenza, ad essere virtualmente qualificata alle Finals sia in singolare che in doppio.

RACE AL 25 SETTEMBRE 2024

SINGOLARE MASCHILE

1 Jannik Sinner 9000

2 Alexander Zverev 6115

3 Carlos Alcaraz 6010

4 Daniil Medvedev 4420

5 Taylor Fritz 3890

6 Casper Ruud 3795

7 Andrey Rublev 3480

8 Alex de Minaur 3305

DOPPIO MASCHILE

1 Marcelo Arevalo / Mate Pavic 6710

2 Marcel Granollers / Horacio Zeballos 6410

3 Max Purcell / Jordan Thompson 4895

4 Simone Bolelli / Andrea Vavassori 4860

5 Rohan Bopanna / Matthew Ebden 4590

6 Kevin Krawietz / Tim Puetz 4490

7 Harri Heliovaara / Henry Patten 3677

8 Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 3442

SINGOLARE FEMMINILE

1 Iga Swiatek 8285

2 Aryna Sabalenka 7876

3 Elena Rybakina 4981

4 Jasmine Paolini 4865

5 Jessica Pegula 4466

6 Coco Gauff 3968

7 Emma Navarro 3568

8 Danielle Collins 3178

DOPPIO FEMMINILE

1 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 5948

2 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 5130

3 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 4907

4 Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide 4363

5 Sara Errani / Jasmine Paolini 4037

6 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 3642

7 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 3211

8 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 2953