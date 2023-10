Perché Andrey Rublev può complicare i piani di Sinner anche per le ATP Finals

A Shanghai (Cina) la moria di testa di serie è stata tale che l’esito finale del Masters1000 cinese sarà diverso dalle aspettative. Tuttavia, nel computo dei giocatori qualificati ai quarti di finale, c’è un solo top-10 che potrebbe andare a complicare i piani di Jannik Sinner in ottica ATP Finals a Torino, vale a dire il russo Andrey Rublev.

Come sappiamo l’altoatesino ha staccato il biglietto per il Master di fine anno ed è attualmente quarto nella Race, graduatoria che qualifica al torneo dei “Maestri”. Un piazzamento, inoltre, che consentirebbe a Jannik, in fase di sorteggio, di non incrociare il russo Daniil Medvedev nel medesimo girone, essendo il russo n.3 della classifica in questione.

Per questo motivo sarebbe preferibile arrivare a Torino nel posizionamento attuale della graduatoria. Tuttavia, Rublev ha possibilità di fare strada in Cina, considerate le eliminazioni eccellenti che ci sono state, ivi compresa quella di Sinner contro lo statunitense Ben Shelton. La situazione della Race è la seguente:

ATP RACE AGGIORNATA

1 Novak Djoković SRB 8945

2 Carlos Alcaraz ESP 8445

3 Daniil Medvedev RUS 6935

4 Jannik Sinner ITA 4945

5 Andrey Rublev RUS 3855

6 Stefanos Tsitsipas GRE 3615

7 Alexander Zverev GER 3415

8 Holger RuneDEN 3110

Nell’eventualità in cui Rublev dovesse vincere il torneo di Shanghai si porterebbe a 4675 punti e quindi a -270 a Jannik. Un margine che non può lasciare tranquilli. Di conseguenza, per essere sicuro di rientrare nella top-4 della Race dovrà fare bene nell’ATP500 di Vienna o nel Masters1000 di Parigi-Bercy, tornei che precedono le Finals, gli stessi che tra l’altro affronterà il russo.

Qualora Sinner subisse il sorpasso del moscovita, è chiaro che anche in fase di sorteggio per il Master correrebbe il rischio di capitare in un girone di ferro con Medvedev e uno tra Alcaraz e Djokovic, complicando non poco il suo obiettivo di approdare in semifinale. Senza tener conto che va considerata una mina vagante come Alexander Zverev.

Oltre alla questione ATP Finals, c’è anche da considerare il ranking ATP. Come si sa, Sinner è n.4 del mondo attualmente, ma sempre Rublev, con un successo a Shanghai, potrebbe addirittura scavalcarlo.

RANKING ATP AGGIORNATO

1 Novak Djoković SRB 11045

2 Carlos Alcaraz ESP 8805

3 Daniil Medvedev RUS 7355

4 Jannik Sinner ITA 5000

5 Holger Rune DEN 4640

6 Andrey Rublev RUS 4380

7 Stefanos Tsitsipas GRE 4360

8 Casper Ruud NOR 3685

9 Alexander Zverev GER 3460

10 Taylor Fritz USA 3410

Se il russo vincesse il suo secondo 1000 in stagione, si porterebbe a quota 5130, facendo scalare Sinner in quinta posizione. Tuttavia, Rublev dovrà scontare alcune scadenze: Vienna (45 punti), Parigi-Bercy (90 punti) e le ATP Finals (400 punti). Sinner invece avrà solo i 90 punti di Vienna e i 10 di Parigi-Bercy. Di conseguenza, l’obiettivo di chiudere il 2023 al quarto posto è possibile in ogni caso e sarebbe importante in vista degli Australian Open 2024, perché potrebbe avere un percorso meno problematico.

Foto: LaPresse