Laver Cup 2024, follia di Daniil Medvedev contro Ben Shelton: il russo rischia la squalifica

Un grosso rischio per Daniil Medvedev. Il russo, sconfitto dallo statunitense Ben Shelton sullo score di 6-7 (6) 7-5 10-7, ha rischiato seriamente di essere squalificato dal torneo di esibizione in corso a Berlino (Germania), nella sfida che vede confrontarsi la rappresentativa europea e Team World.

Sotto 4-5 nel tie-break del primo parziale, il russo ha perso un brutto punto, regalando di fatto due set-point di fila all’avversario. Preso dalla frustrazione del momento, Medvedev ha scagliato la racchetta in una zona non proprio sicura per gli spettatori presenti in prima fila.

Per fortuna del pubblico, del moscovita e di Team Europe, nessuno è stato colpito. Solo per questa ragione, la sanzione non si è tramutata in realtà. Un tie-break vinto dal n.5 del mondo, costretto però poi a cedere allo statunitense come detto. “Non volevo lanciare la racchetta in quel modo. Non volevo lanciarla in un punto pericoloso per gli altri, è stato un gesto orribile da parte mia“, ha raccontato il tennista in conferenza stampa.

“Sono stato fortunato, perché non ho colpito nessuno. Quando non colpisci nessuno, non vieni squalificato nel tennis. Le cose funzionano così. Ovviamente è un gesto che non avrei dovuto fare“, ha aggiunto Medvedev.

Di seguito il video del gesto di Daniil Medvedev:

VIDEO FOLLIA DI MEDVEDEV NELLA LAVER CUP 2024